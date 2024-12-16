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迎戰進口青花菜 台南農改場種苗改進協會辦優良品種競賽

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南農改場種苗改進協會辦優良品種比賽，雖青花菜外觀相近，但這次有多達20個新品種參賽。圖／台南農改場提供。
台南農改場種苗改進協會辦優良品種比賽，雖青花菜外觀相近，但這次有多達20個新品種參賽。圖／台南農改場提供。

青花菜是台灣重要蔬菜、年產量也不低約3萬公噸，但目前每年仍進口近兩萬公噸。台南區農業改良場、台灣種苗改進協會明天將舉辦「青花菜品種比賽」，共有7家種苗業者20個品種參賽，期望比賽提供農友栽培新選擇，提升本土青花菜市場競爭力。

青花菜是秋冬季節重要蔬菜作物，107年到去年間年平均種植面積約1572公頃，年產量約3萬公噸，且有逐年增長趨勢。然而青花菜對溫度敏感，花蕾球形成適溫僅15~18℃，統計目前每年5至10月溫暖季節需求須由美國、越南及中國產品補足，進口量高達1萬8千公噸。

台南農改場場長陳昱初表示，希望透過品種比賽，能為農民提供栽培品種的新選擇，也可促進種苗業創新研發，進而提升台灣青花菜整體品質與產量。

陳昱初說，為確保比賽為公正，所有參賽品種種子均由協會編碼、密封後寄送到台南農改場，場方負責田間栽培管理。在結果公布前，參賽者及工作人員都無法得知品種信息。評審將就口感與品質產量選出最適合台灣高溫生長的優良品種。

場方表示，雖受今年氣候影響而延遲到10月7日完成定植，栽培期間網室內日間溫度高達30~40℃，最高甚至突破47℃，在此高溫條件將篩選出能在高溫季節下穩定結蕾的耐熱品種。明天還有「DNA分子標誌在蔬菜產業之應用」專題演講，期望「產官學研交流，為種苗業發展帶來新契機」。

台南 農改場 高溫

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