啟用逾41年 台南新營文化中心本月修繕工期一年

啟用迄今41年的台南新營文化中心，本月起展開建物結構補強修繕作業，工期約1年，預計明年底完成，為顧及民眾服務，維持部分空間與場域正常營運，也盼民眾體諒、配合。

新營文化中心表示，此次進行工程包含本棟建築外壁防水、公共藝術維護、館舍換窗、室內裝修與結構補強等工事，戶外區域影響範圍包括戶外廣場、綠川廊道、停車場、側門通道及演藝廳門口等區域；室內場域則影響圖書館使用，包含視聽區暫停開放、東南亞書區位置調整、6樓自修室因應工事會進行短暫封閉。展覽空間影響則為第一畫廊與第三畫廊，明年1月起先暫停營運，而演藝廳大廳也會因應結構工程暫時封閉。