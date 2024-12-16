南大附小「藍色星球衛士」打造智慧海洋清潔艦隊 守護海洋未來

台南市南大附小上周末受邀參加親子天下舉辦的「永續Action!共好世代行動年會」，4名五年級小創客哈里森荷莉、許彤瑀、江知餘、陳語菲展現創意，專業地介紹自己設計的海洋清潔艦隊模型，並結合數位工具Quizizz有獎徵答，展項創意、環保意識及責任感。

教務主任高瑞敏、研究主任黃珮青及資料出版組長許志達14日帶學生參加這項活動，老師指出，在學校極具特色的六軸雙語國際教育課程中，五年級學生化身海洋守護者，運用智高積木設計出智慧海洋清潔裝置，挑戰清理海洋垃圾的問題。

當你看到海洋垃圾隨波漂流時，是否也曾想過，我們能做些什麼來拯救這片藍色星球？學生發揮創意，設計出能自動撈起垃圾的機器手臂及能辨識漂流塑膠的智慧裝置，展現了結合STEM教育與創新設計思維的實力，並模擬國際公司行銷策略，以國際通用語提案，強化4力「國際溝通力、創新思維力、問題解決力、團隊合作力」。

課程不僅融入SDG第14項目標「保育海洋生態」，更強調科學素養與協作能力。學生們從海洋垃圾的來源與影響學起，集結自然領域老師的專業力量，引導孩子考量裝置的浮力、穩定性與垃圾收集效率，並經過無數次嘗試與改良，完成創新設計。展覽當天，學生解釋設計理念與克服挑戰的過程，並反思如何讓裝置更實用、更環保，實踐了學習與實作結合的精神。