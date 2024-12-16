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南大附小「藍色星球衛士」打造智慧海洋清潔艦隊 守護海洋未來

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南大附小學生設計海洋清潔艦隊模型，參加親子天下舉辦的「永續Action!共好世代行動年會」。記者鄭惠仁／翻攝
南大附小學生設計海洋清潔艦隊模型，參加親子天下舉辦的「永續Action!共好世代行動年會」。記者鄭惠仁／翻攝

台南市南大附小上周末受邀參加親子天下舉辦的「永續Action!共好世代行動年會」，4名五年級小創客哈里森荷莉、許彤瑀、江知餘、陳語菲展現創意，專業地介紹自己設計的海洋清潔艦隊模型，並結合數位工具Quizizz有獎徵答，展項創意、環保意識及責任感。

教務主任高瑞敏、研究主任黃珮青及資料出版組長許志達14日帶學生參加這項活動，老師指出，在學校極具特色的六軸雙語國際教育課程中，五年級學生化身海洋守護者，運用智高積木設計出智慧海洋清潔裝置，挑戰清理海洋垃圾的問題。

當你看到海洋垃圾隨波漂流時，是否也曾想過，我們能做些什麼來拯救這片藍色星球？學生發揮創意，設計出能自動撈起垃圾的機器手臂及能辨識漂流塑膠的智慧裝置，展現了結合STEM教育與創新設計思維的實力，並模擬國際公司行銷策略，以國際通用語提案，強化4力「國際溝通力、創新思維力、問題解決力、團隊合作力」。

課程不僅融入SDG第14項目標「保育海洋生態」，更強調科學素養與協作能力。學生們從海洋垃圾的來源與影響學起，集結自然領域老師的專業力量，引導孩子考量裝置的浮力、穩定性與垃圾收集效率，並經過無數次嘗試與改良，完成創新設計。展覽當天，學生解釋設計理念與克服挑戰的過程，並反思如何讓裝置更實用、更環保，實踐了學習與實作結合的精神。

高瑞敏說，這次課程讓孩子們深刻體會到海洋垃圾是跨國界的問題，國際合作與永續行動的重要性不容忽視，也同時展現教師專業社群共備堅強的力量，校內自然領域教師與雙語國際教師團隊一起設計課程脈絡，讓國際教育課程不再只是討論文化元素而已；「這不僅是一場科學與創意的實驗，更是一場啟發學生環保意識與責任感的旅程。」地球需要每個小小力量來守護，從生活中減少垃圾，為永續未來做出貢獻。

南大附小學生設計海洋清潔艦隊模型，參加親子天下舉辦的「永續Action!共好世代行動年會」。記者鄭惠仁／翻攝
南大附小學生設計海洋清潔艦隊模型，參加親子天下舉辦的「永續Action!共好世代行動年會」。記者鄭惠仁／翻攝

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