天冷防隱形殺手 台南補助遷移或更換熱水器最高1萬2
大陸冷氣團南下天氣冷颼颼，民眾洗熱呼呼熱水澡的同時，可得留心一氧化碳中毒意外，避免將屋外熱水器裝置於通風不良場所。消防署統計，今年1至10月已發生22件中毒事故，導致1人死亡及59人送醫。台南市消防局自明年1月1日起至2月29日止，針對具有一氧化碳中毒潛勢住戶，進行遷移或更換熱水器，每戶最高補助3000元；另外低收入戶補助最高為12000元。
補助對象為台南市居家燃氣熱水器安裝不當，且經診斷後確實有一氧化碳中毒潛勢，需遷移或更換熱水器，包括電熱水器或太陽能熱水器者。
消防局說，民眾可自行至轄區消防隊詢問，經轄區消防隊訪視複查後，如確有一氧化碳中毒潛勢須遷移或更換熱水器者，低收入戶最高補助1萬2000元；其他住戶最高補助3000元；補助採實報實銷，每戶不得補助超過1次，且受補助人或受補助地址不得與歷年重複。
參酌下列對象，提升其補助順位：受補助者為低收入戶或中低收入戶。居家曾發生一氧化碳中毒事故者。受補助者居家內有行動不便人員如年長、幼兒、孕婦或身心障礙者等。補助方式按申請先後順序予以補助，但低收入戶或中低收入戶應優先予以送件申請；經費用罄時，則不再予以補助。詳情可電06-2975119 #3213向危險物品管理科謝科員洽詢。
消防局局長李明峯呼籲，民眾定期檢查家中瓦斯熱水器的安裝位置，如於陽台加蓋、室內等通風不良空間，應選用強制排氣功能的熱水器，並依規定正確裝設排氣管，不可使用鋁製排氣管以免漏氣，確保廢氣順利排出室外。
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