回響／要清除機構車輛裝GPS 南市環保局源頭管控遏阻偷倒廢棄物

廢棄物亂倒層出不窮，一直在上演貓捉老鼠，本報的「國在山河破」專題報導，引起各界回響。南市府環保局長許仁澤表示，跨局處查緝非法棄置行為，除查核土資場落實源頭管理，更增加科技執法佐證，必要求清除機構所有車輛全面裝設GPS，如有異常就告發。

許仁澤說，為加強查緝非法棄置案件，南市府結合13局處、13個中央機關與37區公所，2022年成立廢棄物非法棄置跨局處廉政專案小組，已出動超過11萬9千件次的稽查，查獲229件違規案件、55件移送。環保局並要求清除機構全面裝設GPS，監控並針對車輛軌跡進行比對查核，如發現有異常情形就依法告發。

市府跨局處也是多管齊下同步進行，管理源頭部分，由工務局每月前往轄內列管土石方資源堆置處理場查核；接著環保局與警方採取包含電子圍籬等科技執法行動，針對分析後的高風險熱區、交通要道攔查砂石車，檢核聯單、行車路線、載運物等，若發現違規即依廢棄物清理法辦理。末端為巡查部分，由農業局主政的聯合稽查小組針對都市計畫區與非都市計畫區的衛星變異點進行巡稽查，並依都市計畫法或區域計畫法辦理。

許仁澤強調，環、警合作攔撿追查不法，如發現重大非法棄置情事，除主動積極追查行為人，也通報地檢署啟動蒐證偵辦程序，期能透過快速打擊手段杜絕不法，遏止亂倒行為汙染國土，伸張環境正義。

台南市議員郭鴻儀認為，廢棄物亂倒雖然政府也有責任，但主要是業者的態度，因為了省錢、減少成本，明明收了上萬元的清理費，不循正常管道處理，卻以3、4千元非法處理，謀取暴利，因此除了政府要落實管控，更要嚴辦不法業者。