快訊

認同長照司長要求同仁深蹲是鼓勵運動？ 衛福部長：極少數表示不願意

MLB／大谷翔平穩居年薪王 亞洲10人年薪超過千萬美元

登山網紅雪羊突宣告「人生劃下句點」 原因曝光眾人齊賀

聽新聞
0:00 / 0:00

回響／要清除機構車輛裝GPS 南市環保局源頭管控遏阻偷倒廢棄物

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環檢警科技執法，取締非法棄置廢棄物。圖／南市環保局提供
台南市環檢警科技執法，取締非法棄置廢棄物。圖／南市環保局提供

廢棄物亂倒層出不窮，一直在上演貓捉老鼠，本報的「國在山河破」專題報導，引起各界回響。南市府環保局長許仁澤表示，跨局處查緝非法棄置行為，除查核土資場落實源頭管理，更增加科技執法佐證，必要求清除機構所有車輛全面裝設GPS，如有異常就告發。

許仁澤說，為加強查緝非法棄置案件，南市府結合13局處、13個中央機關與37區公所，2022年成立廢棄物非法棄置跨局處廉政專案小組，已出動超過11萬9千件次的稽查，查獲229件違規案件、55件移送。環保局並要求清除機構全面裝設GPS，監控並針對車輛軌跡進行比對查核，如發現有異常情形就依法告發。

市府跨局處也是多管齊下同步進行，管理源頭部分，由工務局每月前往轄內列管土石方資源堆置處理場查核；接著環保局與警方採取包含電子圍籬等科技執法行動，針對分析後的高風險熱區、交通要道攔查砂石車，檢核聯單、行車路線、載運物等，若發現違規即依廢棄物清理法辦理。末端為巡查部分，由農業局主政的聯合稽查小組針對都市計畫區與非都市計畫區的衛星變異點進行巡稽查，並依都市計畫法或區域計畫法辦理。

許仁澤強調，環、警合作攔撿追查不法，如發現重大非法棄置情事，除主動積極追查行為人，也通報地檢署啟動蒐證偵辦程序，期能透過快速打擊手段杜絕不法，遏止亂倒行為汙染國土，伸張環境正義。

台南市議員郭鴻儀認為，廢棄物亂倒雖然政府也有責任，但主要是業者的態度，因為了省錢、減少成本，明明收了上萬元的清理費，不循正常管道處理，卻以3、4千元非法處理，謀取暴利，因此除了政府要落實管控，更要嚴辦不法業者。

廢棄物 環保局長 都市計畫

延伸閱讀

台南打擊噪音車有成 陳情數下降超過26.6趴

營建廢棄物亂倒嚴重 環境部長彭啓明也搖頭：光電場下方竟有鋼筋

陽光行動／國在山河廢 營建廢棄物濫倒毀國土

嚴防有害空汙氣體 南市擴大稽查SRF資源循環燃料排放

相關新聞

回響／要清除機構車輛裝GPS 南市環保局源頭管控遏阻偷倒廢棄物

廢棄物亂倒層出不窮，一直在上演貓捉老鼠，本報的「國在山河破」專題報導，引起各界回響。南市府環保局長許仁澤表示，跨局處查緝...

助學生校隊練棒球 雲林2路覓場地

12強棒球賽冠軍帶動熱潮，雲林縣斗六棒球場為中職味全龍隊二軍訓練基地，有提供30天公益回饋時間，可開放的時間不多，且縣內...

啟用逾41年 台南新營文化中心本月修繕工期一年

啟用迄今41年的台南新營文化中心，本月起展開建物結構補強修繕作業，工期約1年，預計明年底完成，為顧及民眾服務，維持部分空...

南大附小「藍色星球衛士」打造智慧海洋清潔艦隊 守護海洋未來

台南市南大附小上周末受邀參加親子天下舉辦的「永續Action!共好世代行動年會」，4名五年級小創客哈里森荷莉、許彤瑀、江...

天冷防隱形殺手 台南補助遷移或更換熱水器最高1萬2

大陸冷氣團南下天氣冷颼颼，民眾洗熱呼呼熱水澡的同時，可得留心一氧化碳中毒意外，避免將屋外熱水器裝置於通風不良場所。消防署...

星期評論／南部發展 仰「賴」雨露均霑

賴清德總統出席活動頻頻喊出不再重北輕南，細究之下，中央近年投注不少重大建設在高雄、台南，但南部縣市所獲資源卻兩樣情，屢見...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。