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助學生校隊練棒球 雲林2路覓場地

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
雲林縣唯一符合國際標準的斗六棒球場，各學校棒球隊想進場練球或比賽並不容易，縣府將再與經營廠商協商。記者蔡維斌／攝影
雲林縣唯一符合國際標準的斗六棒球場，各學校棒球隊想進場練球或比賽並不容易，縣府將再與經營廠商協商。記者蔡維斌／攝影

12強棒球賽冠軍帶動熱潮，雲林斗六棒球場為中職味全龍隊二軍訓練基地，有提供30天公益回饋時間，可開放的時間不多，且縣內各校棒球場少，許多學生球隊只能在校園操場練球。縣府表示，將商借或增闢球場。

雲林目前30所國小有棒球隊，幾所學校坦言，缺乏棒球練習場地，想找標準球場練球並不容易，平常只能在操場練球，多少有危險性，加上經費短拙球具消耗補給不易，球隊經營困難重重。

斗六棒球場是唯一符合國際標準的球場，縣府2019年委外經營，斗六鎮南國小表示，斗六球場扣除職棒集訓或賽事後所剩時間不多，可借用時段也難集中出現「看得到吃不到」窘境，且借用場地雖免費，仍會收取規費，加上其他各種費用，讓有意進場的學校卻步。

縣長張麗善說，已經責成教育處盤點各校棒球隊需求，或者商借雲科大棒球場提供固定時間給學生練習；教育處長邱孝文表示，對於借用時間及收取規費將會與委外經營廠商協商，此外也已獲斗六工業區同意，將利用1處空地規畫開闢簡易練習場。

斗六 棒球場 雲林

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學校想進雲林斗六棒球場練球不易 縣府將再協商並增闢空間

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