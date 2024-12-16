星期評論／南部發展 仰「賴」雨露均霑

賴清德總統出席活動頻頻喊出不再重北輕南，細究之下，中央近年投注不少重大建設在高雄、台南，但南部縣市所獲資源卻兩樣情，屢見部會到綠營執政縣市「送大禮」、藍營縣市常上演首長當面討建設，賴總統支持南部發展，能落實雨露均霑？

科學園區及產業鏈成為南部一大驅動力，最重要關鍵台積電，擴廠計畫囊括台南、高雄、嘉縣，加上綠營縣市所獲灌注資源力道，更是當地發展前景樂觀的因。中央擇定嘉義縣發展無人機產業，將建航太園區等；屏東則是高鐵南延案如火如荼盼定案，也獲核定屏東科學園區及科技產業擴區計畫。

賴清德擔任台南市長期間推動沙崙綠能智慧科學城，投入255億元開發，不僅是首個聚集中研院、國研院、工研院3大研究機構區域，成大和陽明交大進駐分校、成大醫院建分院，中央宣布AI產業專區將進駐，再再顯示傾全力挹注產官學資源。

高雄市長陳其邁不僅爭取台積電進駐，橋頭科學園區、亞灣2.0智慧科技創新園區、仁武產業園區等重大建設，形成多個科技產業聚落，各個蓄勢待發，中央也致力小港機場新航廈工程，翻轉重工業大城大步邁進中。

然而藍營南部的灘頭堡嘉市，相較綠營縣市所獲襄助差異明顯。高鐵首批通車的嘉義站原本即規畫設聯外軌道，市府持續努力達成運量、開發效益門檻，歷經多名總統、交通部長才獲補助及自籌經費，從整體路網規畫到目前完成可行性研究送審，要催生跨嘉縣市的輕軌。

另，國一嘉義交流道下北港路為城市重要門戶，道路兩側以區段徵收開發，計畫遲未獲核定，假若中央比照關照綠營縣市力度，開發上公益性及必要性一切疑慮是否迎刃而解？也難怪市長黃敏惠總說「嘉義市從不缺計畫，缺的是中央的支持與鼓勵」。

中央推動6大區域旗艦計畫，賴清德上周回本命區重述嘉、南、高、屏朝「大南方新矽谷」發展，推動AI、半導體等當紅趨勢，能適用南部各個縣市？總統本該平衡各區的發展，既然希望南部要後發先至，第一步不可忽略均衡南部。