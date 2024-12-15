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紙風車劇團台南新營演出《寶莉回家》 吸5000親子同樂

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
紙風車劇團今晚南下台南新營南瀛綠都心公園演出， 會場大爆滿。圖／賴惠員服務處提供
紙風車劇團今晚南下台南新營南瀛綠都心公園演出， 會場大爆滿。圖／賴惠員服務處提供

著名的紙風車劇團今天晚間在台南新營南瀛綠都心公園演出《寶莉回家》，在主辦單位密集宣傳下，會場湧入逾5000人，隨著劇情起落，笑聲與掌聲不歇，度過浪漫周日夜晚。

賴惠員之前曾邀紙風車劇團來到台南溪北地區演出《雞城故事》與《武松愛老虎》，吸引不少親子家庭，經鄉親多次敲碗今晚由立委賴惠員主辦、林俊憲協辦，再度邀請在新營南瀛綠都心公園演出《寶莉回家》，傍晚不少民眾就到場。

賴惠員、林俊憲及台南市議員王宣貿、沈家鳳、陳秋宏、台南市政府秘書長方進呈、新營區長翁振祥等人也到場，一起欣賞難得戶外藝術饗宴。

賴惠員表示，台南擁有深厚文化底蘊，而溪北地區更應成為藝術扎根重要場域，從戲劇演出到文化活動推廣，讓孩子從小親近藝術，感謝紙風車劇團每次都以最有創意與教育價值作品，溫暖溪北居民的心。

林俊憲說，紙風車劇團多年來深耕全台，將藝術帶進每個角落，尤其讓偏鄉地區的孩子也能享有觀賞高品質演出的機會，他也承諾，明年將再邀請紙風車劇團來新營演出。

溫暖南市溪北居民的心，紙風車劇團今晚南下新營演出。圖／賴惠員服務處提供
溫暖南市溪北居民的心，紙風車劇團今晚南下新營演出。圖／賴惠員服務處提供
溫暖南市溪北居民的心，紙風車劇團今晚南下新營演出。圖／賴惠員服務處提供
溫暖南市溪北居民的心，紙風車劇團今晚南下新營演出。圖／賴惠員服務處提供

台南 紙風車 賴惠員

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