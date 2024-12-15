日本大阪光之饗宴台南燈區 「西門君」古蹟主燈吸睛

台南獲邀參加日本「大阪．光之饗宴」，台南燈區昨天登場，主燈「西門君」由擬人化表情的古蹟小西門（靖波門）化身，成為2024年台南400於年末最後重點海外觀光推廣活動。

市長黃偉哲透過新聞稿表示，感謝大阪市政府邀請，讓台南市每年都有機會將傳統燈節魅力帶到大阪市，展現給當地民眾，透過參展不僅促進國際城市間交流與合作，也能充分向海外民眾展現台南文化底蘊、觀光魅力。

黃偉哲指出，此次台南主燈以台南著名古蹟為靈感，希望當地民眾於活動期間能到台南燈區拜訪台南主燈「西門君」，並了解台南觀光資訊，未來可安排到台南旅遊，一探西門君的創意靈感古蹟小西門。

台南市政府觀光旅遊局提供資料指出，台南市第6度獲大阪市政府邀請出展，此次以「台南400．想見你」為主題，設置台南燈區及台南觀光案內所，活動點燈儀式昨天於大阪市中央公會堂登場。

台南市府觀光旅遊局提供資料指出，台南燈區以獨特設計與觀光文化元素吸引現場民眾目光，主燈「西門君」由視覺上有擬人化可愛表情的台南小西門（靖波門）化身，矗立在燈區尾端，雙邊延展由台南400燈籠與彩燈交織而成的燈牆，如同張開雙臂熱情歡迎往來民眾共同為台南400寫下完美句點。

觀光旅遊局指出，台南為首座受邀參展「大阪．光之饗宴」的海外城市，2017年設立「光之廟埕」台南燈區，成功營造台南印象、打響口碑後，除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，每年皆受主辦單位邀展，台南燈區每年吸引大量遊客，獲大阪市政府肯定及當地民眾歡迎，已在西日本地區提高台南觀光旅遊話題關注度。