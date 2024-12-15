快訊

11日已發傳票！尹錫悅遭傳喚今天卻未到 檢方預計明再次傳喚

鼎泰豐釋出140職缺「洗碗作業員」月薪4.3萬起 北市30企業擴大徵才

日本大阪光之饗宴台南燈區 「西門君」古蹟主燈吸睛

中央社／ 台南15日電
台南市獲邀參加日本「大阪．光之饗宴」，台南燈區14日登場，主燈「西門君」由擬人化表情的古蹟小西門（靖波門）化身，雙邊延展由台南400燈籠與彩燈交織而成的燈牆。（台南市政府提供）中央社
台南市獲邀參加日本「大阪．光之饗宴」，台南燈區14日登場，主燈「西門君」由擬人化表情的古蹟小西門（靖波門）化身，雙邊延展由台南400燈籠與彩燈交織而成的燈牆。（台南市政府提供）中央社

台南獲邀參加日本「大阪．光之饗宴」，台南燈區昨天登場，主燈「西門君」由擬人化表情的古蹟小西門（靖波門）化身，成為2024年台南400於年末最後重點海外觀光推廣活動。

市長黃偉哲透過新聞稿表示，感謝大阪市政府邀請，讓台南市每年都有機會將傳統燈節魅力帶到大阪市，展現給當地民眾，透過參展不僅促進國際城市間交流與合作，也能充分向海外民眾展現台南文化底蘊、觀光魅力。

黃偉哲指出，此次台南主燈以台南著名古蹟為靈感，希望當地民眾於活動期間能到台南燈區拜訪台南主燈「西門君」，並了解台南觀光資訊，未來可安排到台南旅遊，一探西門君的創意靈感古蹟小西門。

台南市政府觀光旅遊局提供資料指出，台南市第6度獲大阪市政府邀請出展，此次以「台南400．想見你」為主題，設置台南燈區及台南觀光案內所，活動點燈儀式昨天於大阪市中央公會堂登場。

台南市府觀光旅遊局提供資料指出，台南燈區以獨特設計與觀光文化元素吸引現場民眾目光，主燈「西門君」由視覺上有擬人化可愛表情的台南小西門（靖波門）化身，矗立在燈區尾端，雙邊延展由台南400燈籠與彩燈交織而成的燈牆，如同張開雙臂熱情歡迎往來民眾共同為台南400寫下完美句點。

觀光旅遊局指出，台南為首座受邀參展「大阪．光之饗宴」的海外城市，2017年設立「光之廟埕」台南燈區，成功營造台南印象、打響口碑後，除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，每年皆受主辦單位邀展，台南燈區每年吸引大量遊客，獲大阪市政府肯定及當地民眾歡迎，已在西日本地區提高台南觀光旅遊話題關注度。

古蹟 台南

延伸閱讀

「不要以為台南只有台積電」 黃偉哲旋風訪桃園推農特產

網傳幼兒疑似性侵案臉書遭洗版 黃偉哲力挺教育局：不容抹黑

台南首波耶誕晚會最大彩蛋 韓國新人氣男團EVNNE來了

南市6年翻新491座公廁 黃偉哲：未來新公廁採全齡無障礙設計

相關新聞

是阿伯來了？藥廠生達盃桌球賽「乒乓柯P」參賽 意外成焦點

生達盃全國桌球錦標賽今最後一天，連日來吸引來自各地桌球好手切磋球技，其中，外號「乒乓柯P」的宋秩宗投足及外貌神似因案遭收...

集結嘉義好滋味 阿里山腳下「山樣子美食基地」新景點

在地文創設計旅店龍頭品牌承億集團，看好疫後國旅市場商機，承接市區有「小天母」稱譽的大雅路商圈前湖水岸休閒旅館，匯集地方美...

南市耶誕跨年系列第二場 麻豆總爺湧6000人次人氣爆棚

台南市政府今下午在麻豆總爺藝文中心，安排耶誕跨年系列第二場親子活動，湧入逾6000人次民眾參與「親子午野餐」，除人氣爆棚...

台日高校棒球交流賽熱血開打 台南聯隊對戰日本埼玉縣甲子園名校

台南市南英商工結合善化高中、白河商工與台南海事棒球隊所組成的聯隊，今天下午在亞太國際棒球訓練中心成棒副球場對戰日本埼玉縣...

學校想進雲林斗六棒球場練球不易 縣府將再協商並增闢空間

世界盃棒球冠軍帶動風潮，味全龍主場的雲林斗六棒球場，雖提供公益回饋時間可開放給學校使用，但扣除職棒集訓或比賽，所剩可開放...

雲林土庫老街停車困難惹議 公所將遷移警所戶政增闢空間

雲林縣土庫鎮鬧區中心停車空間不足，尤其老街、市場停車一位難求，土庫鎮公所表示，已規畫將土庫警分駐所及戶政事務所遷移至土庫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。