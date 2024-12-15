集結嘉義好滋味 阿里山腳下「山樣子美食基地」新景點

在地文創設計旅店龍頭品牌承億集團，看好疫後國旅市場商機，承接市區有「小天母」稱譽的大雅路商圈前湖水岸休閒旅館，匯集地方美食，包括林聰明沙鍋魚頭新作「聰明鍋」等11家品牌進駐。「山樣子美食基地」位於阿里山腳下緊鄰雙潭美景，將開創嘉義美食新版圖。

承億集團副董事長戴淑玲表示，山樣子美食基地聚集了嘉義最強的各路代表，排隊名店、國際知名小吃、年輕人創業、嘉義食材，是一場嘉義人的生活場域，這裡成為一個匯聚滿滿「嘉義味」的地方，成為嘉義人彼此互相推薦的生活場域。

山樣子美食基地園區集結充滿不同「嘉義味」的店家，包括曾登上Netflix紀錄片《世界小吃》的林聰明沙鍋魚頭推出新作「聰明鍋 Smart Hot Pot」、「初物鐵板燒 鍋物」、「八之五食堂」、「台灣Twozzim嘉義店」、「貓尾巴麵包店」、「洛澄-貓咪茶品店」、「CITTA義大利冰淇淋店」、「梨窩 鳳梨飲品專賣」、「隱居。酣 InHouse ChiaYi」、「松檜木創」、「木Moo 髮廊」等11家品牌進駐。

今天開幕現場結合「木頭人市集」近50攤創意攤位，從手作工藝到在地特色小吃應有盡有，吸引遊客駐足挑選，園區一隅也邀請嘉義知名藝術家戴明德創作點綴。