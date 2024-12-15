南市耶誕跨年系列第二場 麻豆總爺湧6000人次人氣爆棚

台南市政府今下午在麻豆總爺藝文中心，安排耶誕跨年系列第二場親子活動，湧入逾6000人次民眾參與「親子午野餐」，除人氣爆棚，瀰漫濃郁耶誕氛圍。

現場活動除有隨意變換形狀的泡泡派對、歌舞劇「小獅王過聖誕」，台上台下互動熱烈、嗨翻全場；巴奇先生的演奏世界則用鍋碗瓢盆敲打出美妙節奏。現場還有闖關遊戲及寵物認養攤位，藉由可愛的幼犬，鼓勵參與活動家庭認養，更讓小朋友從小就體認動物保護重要性，總爺大草原及園區蓊鬱綠蔭，更適合親子放電休憩。

市長黃偉哲也到場發糖果與遊客提前歡度耶誕，黃指出，上任後市府改變過去只在單一地點舉辦一場跨年演唱會方式，改以於多區域，舉辦多場耶誕跨年活動，目的是在區域平衡且吸引不同年齡層一起同樂。舉辦親子活動，讓大小朋友假日得以出門跑跳、活動筋骨，期盼未來再多舉辦這類型活動。市議員尤榮智、陳秋宏等也到場與民眾同樂。

市府新聞及國際關係處指出，今年耶誕跨年系列活動很精采，CP值冠全台，有3場親子及3場演唱會。繼昨（14）日南科考古館廣場以及今（15）日總爺親子活動外，第三場親子場活動將在下周日（12月22日）在新營區民治市政中心南瀛堂前廣場登場，邀請豆子劇團演出「聖誕麋鹿出任務」、「小丑呀咪」可愛有趣的造型氣球秀、楊元慶溜溜球秀、吳虹儒魔幻手繪Tiffany及過關即可拿禮物的闖關活動，還有城市美食市集，很適合全家一起來。