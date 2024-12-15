台日高校棒球交流賽熱血開打 台南聯隊對戰日本埼玉縣甲子園名校
台南市南英商工結合善化高中、白河商工與台南海事棒球隊所組成的聯隊，今天下午在亞太國際棒球訓練中心成棒副球場對戰日本埼玉縣甲子園名校浦和學院高校棒球隊，體育局長陳良乾代表市長勉勵選手持續耕耘棒球、努力追逐夢想。
陳良乾表示，中華隊在世界棒球日前在12強賽奪冠的熱潮，棒球已成為全台民眾的關注焦點，台南是台灣重要的棒球城市，此場台日交流賽不只深化兩國的棒球交流，更代表台南持續推動棒球發展的豐碩成果。隨著亞太國際棒球訓練中心成棒主球場完工在即，未來將有更多元的賽事與國際棒球交流活動規畫在亞太國際棒球訓練中心辦理，請大家一同關注和參與，持續為台南棒球注入豐沛能量。
藉由交流賽讓台臺日球隊彼此切磋球技，相信選手們皆獲益良多，後續行程還安排日本選手參觀奇美博物館、十鼓文創園區與安平老街等景點，體驗在地豐富的多元景點，對台南留下美好的回憶。
另，「應援！台南棒球魂」的台南棒球歷史展已開展，邀請球迷們不只來到現場觀賞熱血球賽，還能同時徜徉於時光走廊之中，一窺台南棒球百年以來的重大時刻與活躍人物。展覽期至12月29日，上午9時至下午5時免費入場（每周一休館），展館地點位於亞太國際棒球訓練中心成棒主球場右外野下方。展覽相關資訊歡迎追蹤台南市政府體育局臉書粉絲團與IG查詢。
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