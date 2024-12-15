西螺太平媽歲末平安路跑 神偶陪跑3千人跑出喜運和自信
2024西螺太平媽祈福馬拉松大賽今天清晨6點起跑，逾3千名國內外跑者參賽，途經新、舊西螺大橋及樹仔腳堤防綠色賽道，最美景緻與滿滿綠意盡收眼底，跑者忘怯寒冷天氣完成這場歲末平安路跑。
今天由雲林縣長張麗善與立委張嘉郡、劉建國辦公室與多位議員代表共同鳴槍，天未亮，加上進入今年最低溫，但來自各縣市及國外跑者逾3千人冒著寒天起跑，路線沿著新、舊西螺大橋及樹仔腳堤防自行車道，西螺最美景緻盡收眼底，一點也不覺得冷。
特色補給站的香腸、鳥蛋、米血、三杯雞及貢丸湯應有盡有、完賽還有可炒米粉及小湯圓呷平安，提早過冬至，尤其主辦單位在終點站特別恭請太平媽為跑者加持，安排最具特色的「稜轎腳」祈福儀式，迎接新年。
今年除有84歲最高齡跑者，更有美國、肯亞、德國、印度、印尼等多國跑者參賽，共同感受台灣媽祖信仰的力量，雲林菁英跑者也雲林田徑馬拉松代表隊員蔡雅安也沒缺席，盛況空前。
多位跑者說，這是歳末最後一場賽事，跑起來有除舊布新迎接新年的感覺，尤其有太子爺神偶陪跑，終點站更有太平媽祖加持，跑完後精神更飽滿，迎接新一年的挑戰，期待跑過西螺「大紅橋」，能帶回滿滿的喜運和信心迎向新年。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言