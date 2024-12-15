西螺太平媽歲末平安路跑 神偶陪跑3千人跑出喜運和自信

2024西螺太平媽祈福馬拉松大賽今天清晨6點起跑，逾3千名國內外跑者參賽，途經新、舊西螺大橋及樹仔腳堤防綠色賽道，最美景緻與滿滿綠意盡收眼底，跑者忘怯寒冷天氣完成這場歲末平安路跑。

今天由雲林縣長張麗善與立委張嘉郡、劉建國辦公室與多位議員代表共同鳴槍，天未亮，加上進入今年最低溫，但來自各縣市及國外跑者逾3千人冒著寒天起跑，路線沿著新、舊西螺大橋及樹仔腳堤防自行車道，西螺最美景緻盡收眼底，一點也不覺得冷。

特色補給站的香腸、鳥蛋、米血、三杯雞及貢丸湯應有盡有、完賽還有可炒米粉及小湯圓呷平安，提早過冬至，尤其主辦單位在終點站特別恭請太平媽為跑者加持，安排最具特色的「稜轎腳」祈福儀式，迎接新年。

今年除有84歲最高齡跑者，更有美國、肯亞、德國、印度、印尼等多國跑者參賽，共同感受台灣媽祖信仰的力量，雲林菁英跑者也雲林田徑馬拉松代表隊員蔡雅安也沒缺席，盛況空前。