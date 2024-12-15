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是阿伯來了？藥廠生達盃桌球賽「乒乓柯P」參賽 意外成焦點
生達盃全國桌球錦標賽今最後一天，連日來吸引來自各地桌球好手切磋球技，其中，外號「乒乓柯P」的宋秩宗投足及外貌神似因案遭收押的民眾黨主席柯文哲，更讓不少人誤認「阿伯來了！」。
本土大藥廠生達製藥投入桌球推廣迄今連辦39屆，已成全國性桌球賽事，本屆13至15日連三天在南市新營區體育館登場，從國小到社會組共290隊、1941人參賽，場上選手廝殺叫陣聲響不歇。
特別的是，報名參賽社會男子組團體賽的宋秩宗，是善化聯和聯合診所B隊隊員，不論面貌及笑容招牌表情都很像民眾黨主席柯文哲，現身在會場吸引不少人目光觀賽，不少人場外圍觀竊竊私語「阿伯來了」；還有人不察納悶問「阿伯不是還被關在裡面？」旁人告知原委後直呼真的太像了。
據知，宋秩宗是府城桌球協會球友，外號「乒乓柯P」，球技相當厲害，抽球、殺球精準到位，而他多年來不論搭飛機或在台北搭捷運，空服員及身旁乘客會好奇多看一眼，就曾多次被誤認。
除面貌，宋秩宗講話神韻也像柯文哲，更巧的是，68歲的他與柯文哲僅差一歲，種種因緣巧合湊在一起，友人也打趣說，讓人不認錯也難。
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