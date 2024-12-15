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學校想進雲林斗六棒球場練球不易 縣府將再協商並增闢空間

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣唯一符合國際標準的斗六棒球場，各學校棒球隊想進場練球或比賽並不容易，縣府將再與經營廠商協商。記者蔡維斌／攝影
雲林縣唯一符合國際標準的斗六棒球場，各學校棒球隊想進場練球或比賽並不容易，縣府將再與經營廠商協商。記者蔡維斌／攝影

世界盃棒球冠軍帶動風潮，味全龍主場的雲林斗六棒球場，雖提供公益回饋時間可開放給學校使用，但扣除職棒集訓或比賽，所剩可開放的時間不多，因縣內各校棒球場少，只能在操場練球。縣府表示將盤點各校棒球隊的需求，再商借或增闢球場因應所需。

雲林縣目前共30所國小有棒球隊，其中較常參賽的有文昌、鎮西、鎮南、雲林、石榴、饒平、公誠、斗南等國小及古坑、東和、麥寮、四湖等國中，在台灣隊世界奪冠及U12亞洲少棒相繼奪金後帶動風潮，尤其隊員中有雲林縣人，更激勵小朋友向上之心。

但幾所學校坦言，縣內各校缺乏棒球練習場地，平常只能在操場練球，多少有危險性，校方想找標準球場練球並不容易，加上經費短拙球具消耗補給不易，球隊經營困難重重。

雲林斗六棒球場是唯一符合國際標準的球場，縣府2019年委外經營，如今是職棒味全龍隊的主場，雖球場提供30天公益時間，開放給學校使用，但想進場打球並不容易。

斗六鎮南國小表示，斗六棒球場每年有30天的公益回饋時間，但扣除職棒集訓或例行賽事，所剩時間不多，可借用的時段也難集中，使學校球隊想排時間進場並不容易，出現「看得到吃不到」窘境。

校方指出，借用場地雖免費但仍會收取規費，去年曾辦3天樂樂棒球賽，有2天在夜間得支付每小時5千元，加上其他各種費用，3天下來花費近10萬元，讓其他有意進場的學校怯步，棒球練習空間不足，實應設法改善。

縣長張麗善表示，已責成教育處盤點各校棒球隊的需求，或商借雲科大棒球場提供固定時間給縣內學生練習。教育處長邱孝文表示，對於借用時間及收取規費將會與委外經營廠商協商，此外也已獲斗六工業區同意，將利用一處空地規畫開闢簡易練習場，充實練球空間。

雲林縣唯一符合國際標準的斗六棒球場，各學校棒球隊想進場練球或比賽並不容易，縣府將與廠商協商。記者蔡維斌／攝影
雲林縣唯一符合國際標準的斗六棒球場，各學校棒球隊想進場練球或比賽並不容易，縣府將與廠商協商。記者蔡維斌／攝影

斗六 棒球場 雲林

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