雲林土庫老街停車困難惹議 公所將遷移警所戶政增闢空間

雲林縣土庫鎮鬧區中心停車空間不足，尤其老街、市場停車一位難求，土庫鎮公所表示，已規畫將土庫警分駐所及戶政事務所遷移至土庫國中對面，做全盤性調整後，可將獲近千坪土地開發為鎮民廣場及停車場，方便逛街購物和停車。

土庫鎮目前有2處公有停車場可停約50輛車，縣府最近在中山路也即將完工300坪停車場，但當地民眾認為，3個停車場位於市區外圍，停車率不高，每逢假日老街和市場一帶依舊人車擁擠，停車一位難求，尤其市中心順天宮一帶人車更多，又是大甲媽、白沙屯媽祖必經之路，3處公有停車場不足以負荷，盼能解決。

公所說，現有越港及公所旁公有停車場，可供50多輛車免費停放，縣府今年也在中山路福德宮斜對面近300坪公有閒置地開闢停車場，近期內可完工開放停20多輛，採取收費制。

除了市區週邊增闢停車空間，鎮長陳特凱指出，位於市中心的土庫分駐所、戶政事務所土庫辦公室，建築已逾50年有更新必要，因此，計畫將兩機關遷至土庫國中對面的舊教職員宿舍區，宿舍群則拆除重建為「綜合行政大樓」。

他說，行政大樓占地350坪，預計建4層樓，1、2樓為分駐所、戶政所、其餘作為運動中心與石廟里集會所，已獲得縣府補助700萬元，下周招標委外設計，順利的話明年底前動工。