聯合盃作文總決賽題目「看圖說故事」 深化中有趣活潑

第18屆聯合盃全國作文大賽今天北中南同步登場，南區場在台南市長榮中學舉行，家長看到題目後，認為是素養題，活潑又有趣，不過，若學生平日只讀知識性圖書，較少接觸故事性書籍，可能就會影響發揮。國小組學生分享，紅花綠葉圖畫，認為綠葉是紅花中獨一無二優點。

今年聯合盃全國作文大賽決賽參賽人數2895人，分北中南及離島同步舉行，南區有近4百人參加，國小組和國中組都是看圖說故事，國小組給紅花一點綠的圖，可修改圖或不修改圖說故事；國中組的圖是一棵大樹，樹上有蛇、鳥，下有蝴蝶，天空有飛禽，樹叢中有獵人的圖，並用多個虛線圈住，讓學生選擇虛線內人、物為寫作範圍，並增加一個角色到所選範圍圖中，以及選一個角色為主角，寫一個故事。高中組題目在考驗學生的系統思考，以環境事件情境中的河灘地，未來將經歷的故事。

南區賽場在長榮中學舉行，多數家長都來陪考，有學生是首次參加，也有人已參加過5、6次，初次參加的家長說，是因為學校老師告知這個訊息，並鼓勵學生參賽，才讓孩子來參加。就讀國二的林姓學生說，作文題目的圖有如一個食物鏈，自己以此為題，闡述獵食經過，依自然法則的想法書寫並表達環境守護理念。

讀國一的林姓學生說，她以「螳螂捕蟬，黃雀在後」鋪陳故事，以大樹為主角，用擬人化的方式，說弱肉強食的故事。

就讀高雄漢民小學的蔡易芯對於圖中大面積紅花，僅有一小綠葉的看法，認為紅花雖美麗，但太十全十美就顯得單調，沒有缺點就會顯得無聊，有了綠葉襯托，成為「獨一無二的優點」。

也是老師的林姓家長說高國中小的作文題目都是素養題，其中國中小的題目都很活潑有趣，國小的題目是讓學生創作故事，國中則是讓學生運用畫中植物、人與動物及環境說故事，也更具難度；學生必須從中抓住和生活經驗有關的亮點來說故事，內容才會更豐富與精采。像這樣的題目，若家長平日只是餵孩子知識性的圖書，因被框住，可能就較難開展與發揮，若多讀故事性書籍，發揮力會更強。

林姓家長分享，學做的基本是閱讀，而寫作的訓練是思考，雖是比賽，但都告訴孩子，就當練功，不要有得失心。孩子要學很多，老師也一樣，要教很多，因此要扎實的教並不容易，家庭就變得很重要，自己就結合家長組共學團，每個月一次線上課程，讓孩子寫一篇作文，且彼此都能看到所寫的內容，有相互學習的機會。