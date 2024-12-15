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「雙B」美食饗宴 南市牛肉節逾千人大啖牛肉、啤酒
台南市政府今在善化啤酒廠辦理國產牛肉美食饗宴，多家清燙牛肉店家及創意牛肉店家大展牛肉料理秀，還有善化啤酒廠限量芒果啤酒免費試飲，「雙B」（牛肉Beef、啤酒Beer）味蕾絕配，讓饕客大呼過癮。
現場包括台南晶英酒店、洪昌麻辣鍋及鮮鮮時尚幸福坊組隊來場牛肉料理王比賽，用國產牛肉搭配啤酒及在地食材創意出菜，同時也邀集7家著名清燙牛肉湯店家（阿裕、鴻牛、牛莉莉、和味、宇航、勝立及蠻牛），選用新鮮急送的溫體牛肉烹煮每一碗牛肉湯，挑動著每位民眾舌尖味蕾，會場湧入逾千人，熱鬧滾滾。
市長黃偉哲表示，國產牛肉不僅能清燙，亦能被創意發揮，民眾來到活動現場一次滿足（台、西、日、越）多國牛肉料理風味，而台南牛肉湯是「頂港有名聲，下港有出名」，主要是台南設有肉品市場，早晚提供牛肉在地新鮮配送，才能確保牛肉鮮嫩度，也是民眾嘗到台南牛肉湯鮮甜致勝關鍵。副議長林志展、市議員陳碧玉、李啟維、許至椿也到場支持。
農業局代理局長陳仲杰說，台南25家國產牛肉店家「到店消費享優惠活動」12月5日開跑，持續到12月25日，提醒民眾趕快把握時間前往消費，10至20日指定期間消費滿300元就贈刮刮卡，有機會刮到94碗米其林指南推薦的清燙牛肉湯超大獎項。相關活動資訊可至「南得極品」粉絲團或「好南入手」https://www.haonanbuy.com/）網站了解活動內容。
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