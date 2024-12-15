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「雙B」美食饗宴 南市牛肉節逾千人大啖牛肉、啤酒

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南市政府今上午在善化啤酒廠辦理國產牛肉美食饗宴，多家清燙牛肉店家及創意牛肉店家大展牛肉料理秀。台南市政府今上午在善化啤酒廠辦理國產牛肉美食饗宴，多家清燙牛肉店家及創意牛肉店家大展牛肉料理秀。記者謝進盛／翻攝
台南市政府今上午在善化啤酒廠辦理國產牛肉美食饗宴，多家清燙牛肉店家及創意牛肉店家大展牛肉料理秀。台南市政府今上午在善化啤酒廠辦理國產牛肉美食饗宴，多家清燙牛肉店家及創意牛肉店家大展牛肉料理秀。記者謝進盛／翻攝

台南市政府今在善化啤酒廠辦理國產牛肉美食饗宴，多家清燙牛肉店家及創意牛肉店家大展牛肉料理秀，還有善化啤酒廠限量芒果啤酒免費試飲，「雙B」（牛肉Beef、啤酒Beer）味蕾絕配，讓饕客大呼過癮。

現場包括台南晶英酒店、洪昌麻辣鍋及鮮鮮時尚幸福坊組隊來場牛肉料理王比賽，用國產牛肉搭配啤酒及在地食材創意出菜，同時也邀集7家著名清燙牛肉湯店家（阿裕、鴻牛、牛莉莉、和味、宇航、勝立及蠻牛），選用新鮮急送的溫體牛肉烹煮每一碗牛肉湯，挑動著每位民眾舌尖味蕾，會場湧入逾千人，熱鬧滾滾。

市長黃偉哲表示，國產牛肉不僅能清燙，亦能被創意發揮，民眾來到活動現場一次滿足（台、西、日、越）多國牛肉料理風味，而台南牛肉湯是「頂港有名聲，下港有出名」，主要是台南設有肉品市場，早晚提供牛肉在地新鮮配送，才能確保牛肉鮮嫩度，也是民眾嘗到台南牛肉湯鮮甜致勝關鍵。副議長林志展、市議員陳碧玉、李啟維、許至椿也到場支持。

農業局代理局長陳仲杰說，台南25家國產牛肉店家「到店消費享優惠活動」12月5日開跑，持續到12月25日，提醒民眾趕快把握時間前往消費，10至20日指定期間消費滿300元就贈刮刮卡，有機會刮到94碗米其林指南推薦的清燙牛肉湯超大獎項。相關活動資訊可至「南得極品」粉絲團或「好南入手」https://www.haonanbuy.com/）網站了解活動內容。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市長黃偉哲等人出席推薦台南牛肉湯美味關鍵就在產地新鮮直送。記者謝進盛／翻攝
台南市長黃偉哲等人出席推薦台南牛肉湯美味關鍵就在產地新鮮直送。記者謝進盛／翻攝
會場各攤位湧入大批民眾品嘗美味清湯牛肉。記者謝進盛／翻攝
會場各攤位湧入大批民眾品嘗美味清湯牛肉。記者謝進盛／翻攝
台南市政府今上午在善化啤酒廠辦理國產牛肉美食饗宴，多家清燙牛肉店家及創意牛肉店家大展牛肉料理秀。記者謝進盛／翻攝
台南市政府今上午在善化啤酒廠辦理國產牛肉美食饗宴，多家清燙牛肉店家及創意牛肉店家大展牛肉料理秀。記者謝進盛／翻攝

台南 牛肉湯

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