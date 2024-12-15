膽道金屬支架納入健保給付 年約4000癌友受惠

金屬支架一般常見用於心臟，不過，當膽道阻塞時，膽道金屬支架也是治療的一大利器，衛福部今年6月起，提供惡性膽道阻塞病人且第3期以上經判定無法接受手術切除者，將膽道金屬支架納入健保給付，初估1年約可讓4000多位癌友受惠。

台南一名58歲李姓男子因出現全身黃疸、腹脹及進食困難等情況至奇美醫院就診，經檢查後發現竟是胰頭癌引發膽道阻塞與十二指腸阻塞，由胃腸肝膽科主治醫師王宿鴻安排膽道與十二指腸金屬支架置放手術後，黃疸及進食能力改善不少，李男目前仍持續化療中，且因膽道金屬支架獲健保給付，讓其可在經濟能力範圍內接受治療，也更有體力與信心面對未來。

王宿鴻指出，當身體膽道系統出現阻塞時，患者可能面臨黃疸、腹痛、食慾不振、反覆感染等困擾，尤其當惡性腫瘤，像是膽管癌或胰臟癌等引起的膽道阻塞，常導致病人生活品質大幅下降，而膽道金屬支架是一種醫療裝置，可用於治療膽道阻塞。

他說明，當膽道因腫瘤壓迫或狹窄而無法正常排出膽汁時，可透過內視鏡逆行胰膽管攝影技術，將金屬支架置入阻塞的膽道部位，恢復膽汁通暢，與傳統塑膠支架相比，金屬支架更為耐用，且阻塞率低，引流能力較佳，能顯著提升病人的生活品質，但以往需自費負擔。

王宿鴻指出，以往對無法手術治療的病人來說，不僅治療選擇有限，經濟負擔也相當沉重；隨著醫療科技進步與健保政策，今年6月起，膽道金屬支架已有條件納入健保給付，預估1年可讓4000多位癌友受惠，讓受惡性膽道阻塞困擾的家庭，重新找回生活的光彩。

王宿鴻強調，金屬支架雖為許多病人提供解決方案，但早期診斷與治療仍是預防併發症的關鍵，若民眾出現皮膚發黃、尿液顏色變深、腹痛等膽道阻塞相關症狀，務必盡早就醫，接受專業檢查與建議。