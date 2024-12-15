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國宴指定飲品 南市東山咖啡節飄香登場
正是咖啡產期，2024東山咖啡節今在東山農會登場，主辦單位安排一系列活動，22日還有健走活動，邀請遊客來產地體驗不酸不澀且滑順回甘口感，感受國宴咖啡指定飲品好滋味。
南市咖啡種植面積近62公頃，以東山為主要產區，達54公頃，農業局代理局長陳仲杰表示東山區位在全球咖啡帶上，屬熱帶型氣候，海拔500公尺至800公尺間，日夜溫差合適，採半日照有機栽培管理，讓東山咖啡香氣濃郁、不酸不澀且滑順回甘，讓人一喝愛上。今年再度榮獲國宴指定飲品的殊榮。
2024東山咖啡節以「東山再起 咖啡覺醒」為主題，今在東山農會登場，現場安排多元精彩內容，邀請在地社團帶來精采演出，在地咖啡店家與青農，展售在地農產、東山咖啡、甜點，現場特別佈置成露營場地，讓民眾可以輕鬆在帳篷旁享用咖啡；並安排歌手與街頭藝人提供豐富表演節目。
東山農會總幹事余淑琴指出，22日活動移師至東山區李子園社區產業協會舉辦，當天另有青農市集與手作體驗，安排健行有「東山咖啡公路」美稱的市道175線，沿途可欣賞滿山咖啡園、椪柑園與壯麗山景，在山林間品味香氣四溢咖啡，享受悠然自得時光。
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