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青年創業靠熱情和衝勁還不夠 多元培力成功者分享祕訣

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林虎尾林子妤創業3年參加微型創業，成功打出水果咖啡新風味，創業成功。記者蔡維斌／攝影
雲林虎尾林子妤創業3年參加微型創業，成功打出水果咖啡新風味，創業成功。記者蔡維斌／攝影

勞動部推動「多元就業開發方案」已逾20年，雲嘉南地區不論是多元培力單位或是微創店家都展現成果，販售品項全具創意，不論咖啡館或麵食，抑或是農特產皆含蘊創作者的心思，集結成台灣基層產業結晶，勞動部將計畫擴大辦理，歡迎有意創業青年可加入行列。

28歲林子妤創業3年，在虎尾選定一間50多年老宅費了不少心思改造成復古式咖啡廳，並研發各種水果咖啡，深受好評，更是虎尾青年創業典範。她表示，原本專長是設計飲品、咖啡菜單等設計，在台南工作年薪近百萬，3年前決定返鄉創業。

她選擇一間老宅進行裝修，開設咖啡館，其實她興趣是期把咖啡多樣化發展，於是開始研發水果咖啡，現在已研發芭樂、甘蔗等約20種口味咖啡。

回憶起當初，林子妤單憑一股熱情，她說，剛推出水果咖啡，客人不習慣，所以約有半年客人都只點美式、拿鐵，為能突破她總是不計成本，額外加送一杯水果咖啡和客人「交陪」，久而久之大家漸漸接受，更有一票老咖啡族愛上她的咖啡創作，「好咖啡要搭好水果」她甚至引介客人到產地購買鮮果，創造雙贏。

嘉義市37歲陳怡均開設一家彩虹麵餐廳，研發的8彩麵條皆取自南瓜、紫心地瓜、菠菜等天然原料，主打無鹽、低鈉且無人工色素、添加物，就連8個月大幼兒也可食用，養生麵食符合時代需求，很快成了人氣麵店。她說，創業難、研發更難，資金、行銷都是問題，創業4年總算看到天光，如今有餐廳、酒店將她的麵條作為食材。

林子妤、陳怡均以個人創業經驗與年輕人分享，她們說，創業除了熱情與衝勁，更要務實，單打獨鬥難以成事，透過公部門資源的協助，可為自己創造更多機會，也少走許多冤枉路。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，為鼓勵中高齡民眾與婦女朋友投入微型創業，勞動部提供低利貸款與輔導資源協助創業追夢，多元就業計畫在雲嘉南地區協助近2000個單位創造1.3萬就業機會，連微創計畫現已成功協助728位民眾創業，未來也會持續挹注資源協助地方，讓計畫成果更加擴大。

雲林虎尾林子妤（左）創業3年參加微型創業，成功打出水果咖啡新風味，創業成功。記者蔡維斌／攝影
雲林虎尾林子妤（左）創業3年參加微型創業，成功打出水果咖啡新風味，創業成功。記者蔡維斌／攝影
嘉義市陳怡均投入微型創業，開設一家彩虹麵餐廳，研發的8彩麵條，創業成功。記者蔡維斌／攝影
嘉義市陳怡均投入微型創業，開設一家彩虹麵餐廳，研發的8彩麵條，創業成功。記者蔡維斌／攝影

創業 咖啡館 水果

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