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台南打擊噪音車有成 陳情數下降超過26.6趴

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市環保局精準打擊噪音車，今年前10月較去年同期，噪音車陳情數下降26.6%。記者鄭惠仁／翻攝
台南市環保局精準打擊噪音車，今年前10月較去年同期，噪音車陳情數下降26.6%。記者鄭惠仁／翻攝

台南市環保局推動「寧靜專案」2年半，結合源頭與末端管制，精準打擊噪音車，統計已完成3113輛改裝管自主認證檢測，跨局處聯合稽查改裝店家17家，末端則透過攔檢、聲音照相科技執法加強管控，告發噪音車輛894輛，裁罰金額超過230萬元。今年前10月較去年同期，噪音車陳情數也下降26.6%，展現實際成果。

環保局表示，台南為眾神之都，廟宇數量冠台之首，今年又適逢「台南400」及三年一科香科年，廟會活動頻繁，與各區公所合作，強化宣導並聯合稽查，2023年6月迄今，針對廟會噪音開罰13件，金額超過10萬元。同時，於黃金海岸、觀夕平台等假期噪音熱區進行稽查，共勸導370件，開罰20件。另，針對噪音超標及管制時段仍施工等違法行為開罰34件，相較去年同期，相關陳情案件下降1.7%。

環保局長許仁澤表示，噪音管制措施涵蓋噪音車輛、廟會活動、節慶煙火及營建施工等，全方位守護居民生活品質。如發現違規情事依法開罰，共同打造安寧的城市環境。噪音管制法已加強對夜間及學校、圖書館、醫療機構等特定區域的裁罰力度，違規罰鍰由3000元提升至6000元，累犯最高可罰至3萬元，希望市民遵守規定免於受罰，讓文化發展與生活安寧和諧共存。

台南 噪音 環保局長

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