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迎聖誕 水道博物館限量體驗縮小版水道多肉組盆
聖誕節近，台南山上花園水道博物館與創意手做業者合作，推出迷你水道聖誕盆栽體驗活動，邀請遊客玩創意，即日起受理網路報名，早鳥報名還有水道博物館入園免門票優惠，將在21、22周六、日登場。
水道博物館這次是與創意手做業者麒麟貓工作室一起發揮創意，將水道博物館的西式建築造型、紅磚外觀與快濾池多肉區縮小，組合成「迷你水道聖誕盆栽」，並開放民眾一起報名手做體驗，讓大家把水道之美與聖誕節一起帶回家。
文化局長謝仕淵指出，水道博物館建築之美，一直被人稱道，而自日治時期留下的快濾池現為多肉植物區，特殊「類沙漠」景觀也是遊客們喜愛的亮點。今年水道博物館以動手做的方式，讓聖誕節與禮物的概念更具體化，在動手做之前也可以先逛一圈園區，對園區多一點認識。
館方表示，本次合作業者麒麟貓工作室特意觀察水道的建築，並準備多種盆栽造型，不只有建築，還有煙囪，也有整體造景式的造型可以選擇，並且帶大家上色、植物組裝、安裝擺飾等，每個步驟都簡單又有趣，完成後成就感滿溢，還可以點燈，增添節日氛圍。
迷你水道聖誕盆栽圍限時限額體驗活動，安排12月21日周六、22日周日上、下午各一場次，每場次限額15人，民眾可以事先上「水道博物館臉書粉絲專頁」或「麒麟貓工作室臉書粉絲專頁」預約報名，早鳥報名還有水道博物館入園免門票優惠，詳細資訊也可上粉絲專頁查看。網址為https://www.facebook.com/share/p/AV2HazpKU3VoKJfZ/?mibextid=WC7FNe
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