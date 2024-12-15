迎聖誕 水道博物館限量體驗縮小版水道多肉組盆

聖誕節近，台南山上花園水道博物館與創意手做業者合作，推出迷你水道聖誕盆栽體驗活動，邀請遊客玩創意，即日起受理網路報名，早鳥報名還有水道博物館入園免門票優惠，將在21、22周六、日登場。

水道博物館這次是與創意手做業者麒麟貓工作室一起發揮創意，將水道博物館的西式建築造型、紅磚外觀與快濾池多肉區縮小，組合成「迷你水道聖誕盆栽」，並開放民眾一起報名手做體驗，讓大家把水道之美與聖誕節一起帶回家。

文化局長謝仕淵指出，水道博物館建築之美，一直被人稱道，而自日治時期留下的快濾池現為多肉植物區，特殊「類沙漠」景觀也是遊客們喜愛的亮點。今年水道博物館以動手做的方式，讓聖誕節與禮物的概念更具體化，在動手做之前也可以先逛一圈園區，對園區多一點認識。

館方表示，本次合作業者麒麟貓工作室特意觀察水道的建築，並準備多種盆栽造型，不只有建築，還有煙囪，也有整體造景式的造型可以選擇，並且帶大家上色、植物組裝、安裝擺飾等，每個步驟都簡單又有趣，完成後成就感滿溢，還可以點燈，增添節日氛圍。