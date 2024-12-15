快訊

影／冷氣團到 武陵農場最低溫1.3度 望溪亭融霜冒煙像仙境

NBA／勇士籃網達成交易共識 施羅德重返西區聯手柯瑞

聽新聞
0:00 / 0:00

迎聖誕 水道博物館限量體驗縮小版水道多肉組盆

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南山上花園水道博物館與創意手做業者合作，推出迷你水道聖誕盆栽體驗活動，即日起開放報名。記者謝進盛／翻攝
台南山上花園水道博物館與創意手做業者合作，推出迷你水道聖誕盆栽體驗活動，即日起開放報名。記者謝進盛／翻攝

聖誕節近，台南山上花園水道博物館與創意手做業者合作，推出迷你水道聖誕盆栽體驗活動，邀請遊客玩創意，即日起受理網路報名，早鳥報名還有水道博物館入園免門票優惠，將在21、22周六、日登場。

水道博物館這次是與創意手做業者麒麟貓工作室一起發揮創意，將水道博物館的西式建築造型、紅磚外觀與快濾池多肉區縮小，組合成「迷你水道聖誕盆栽」，並開放民眾一起報名手做體驗，讓大家把水道之美與聖誕節一起帶回家。

文化局長謝仕淵指出，水道博物館建築之美，一直被人稱道，而自日治時期留下的快濾池現為多肉植物區，特殊「類沙漠」景觀也是遊客們喜愛的亮點。今年水道博物館以動手做的方式，讓聖誕節與禮物的概念更具體化，在動手做之前也可以先逛一圈園區，對園區多一點認識。

館方表示，本次合作業者麒麟貓工作室特意觀察水道的建築，並準備多種盆栽造型，不只有建築，還有煙囪，也有整體造景式的造型可以選擇，並且帶大家上色、植物組裝、安裝擺飾等，每個步驟都簡單又有趣，完成後成就感滿溢，還可以點燈，增添節日氛圍。

迷你水道聖誕盆栽圍限時限額體驗活動，安排12月21日周六、22日周日上、下午各一場次，每場次限額15人，民眾可以事先上「水道博物館臉書粉絲專頁」或「麒麟貓工作室臉書粉絲專頁」預約報名，早鳥報名還有水道博物館入園免門票優惠，詳細資訊也可上粉絲專頁查看。網址為https://www.facebook.com/share/p/AV2HazpKU3VoKJfZ/?mibextid=WC7FNe

台南山上花園水道博物館與創意手做業者合作，推出迷你水道聖誕盆栽體驗活動，即日起開放報名。記者謝進盛／翻攝
台南山上花園水道博物館與創意手做業者合作，推出迷你水道聖誕盆栽體驗活動，即日起開放報名。記者謝進盛／翻攝
台南山上花園水道博物館與創意手做業者合作，推出迷你水道聖誕盆栽體驗活動，即日起開放報名。記者謝進盛／翻攝
台南山上花園水道博物館與創意手做業者合作，推出迷你水道聖誕盆栽體驗活動，即日起開放報名。記者謝進盛／翻攝

博物館 盆栽

延伸閱讀

游泳／短水道游泳世錦賽 新星傅堃銘締造全國新猷

海瑞溫斯頓Holiday Gift Guide聖誕系列 甜美也暖心

孔雀開屏！Valextra打造聖誕櫥窗 華麗重現義式建築美

買一送一喝到聖誕！ 星巴克「13號星期五」買1送1、外送好康必追 星冰樂、聖誕草莓蛋糕等著你

相關新聞

嘉市花海節人潮湧 石壁森林療癒季開跑

歲末暖冬雨多，嘉義市玉山路底、嘉義縣民雄鄉文隆橋下、新港鄉縣道157線等3處農田，向日葵、波斯菊等綠肥花卉，綻放豔麗花田...

台南打擊噪音車有成 陳情數下降超過26.6趴

台南市環保局推動「寧靜專案」2年半，結合源頭與末端管制，精準打擊噪音車，統計已完成3113輛改裝管自主認證檢測，跨局處聯合...

迎聖誕 水道博物館限量體驗縮小版水道多肉組盆

聖誕節近，台南山上花園水道博物館與創意手做業者合作，推出迷你水道聖誕盆栽體驗活動，邀請遊客玩創意，即日起受理網路報名，早...

台南市北區實踐街平交道 今天只開放機車、行人通行

台南市北區實踐街平道因配合鐵路地下化工程，從2021年10月22日起封閉2年6個月後，今天10點起，開放雙向機車道及行人...

丈夫兒子今年相繼病逝 婦人也走到人生終站社福團體送行

社會角落有很多貧困家庭，雲林縣一名婦人的丈夫與兒子今年相繼病逝，她日前也病逝醫院，社福團體和慈善單位持續捐棺幫助這家人圓...

曾文園區 南市府打造旗艦親子館

台南市政府將斥資5千多萬元打造首座旗鑑親子悠遊館，落腳首府大學（曾文市政願景園區），細部設計年底出爐，打造428坪親子館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。