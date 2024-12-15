台南市北區實踐街平交道 今天只開放機車、行人通行
台南市北區實踐街平道因配合鐵路地下化工程，從2021年10月22日起封閉2年6個月後，今天10點起，開放雙向機車道及行人通行道，方便民眾來往通行鐵路兩側。台南市警五分局說，機車和行人可通行實踐街平道後，可以節省許多通勤或家長接送小孩上放學的時間，但汽車仍需行駛長榮鋼便橋。
北區實踐街平交道為當地民眾東西向往返重要交通要道，因周邊路幅有限，配合台南市區鐵路地下化工程採全封閉方式施作地下隧道結構基礎，從2021年10月22日起封閉長達2年6個月。12月15日上午10點起，開放雙向機車道及行人通行道，方便民眾來往通行鐵路兩側。
許多在地居民得知後都表示「非常期待」，因為可以節省許多通勤或接送小孩上放學的時間。據了解，警方預估開放後能有效紓解長榮鋼便橋汽車與機車爭道情形，且鐵路兩側居民可利用往來通行就醫、周邊學校學生上下課，沿線將設置導引牌面，重要交通節點有義交協助交通疏導。
分局長洪宏榮表示，實踐街平交道開放初期，東西兩側都有義交在場指揮，另於交通尖峰時段增加義交，進行交通管制，轄區開元、實踐派出所，會於開放初期加強勸導自小客車勿駛入該處，及隨時觀測該處車流狀態，適時疏導及連線警廣宣導。
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