丈夫兒子今年相繼病逝 婦人也走到人生終站社福團體送行

社會角落有很多貧困家庭，雲林縣一名婦人的丈夫與兒子今年相繼病逝，她日前也病逝醫院，社福團體和慈善單位持續捐棺幫助這家人圓滿後事，鄰居和親友也為他們送行。

台中市唯石軒行善功德會理事長賴秀樺表示，此案是關懷社工向她通報成案，已捐出該會第1133次善款；共捐出基金善款費用2萬5000元，包括塔位費用和棺木費用。

案主是一名雲林縣的江姓婦人（69歲），她因肺炎、引發呼吸衰竭、雖就醫治療、仍不幸往生，關懷社工通報功德會深入了解後，江婦是清寒中低收入戶。

她生前與兒子住在鄉下祖厝，她因年邁、身體不好、行動不便，生活日常均由兒子照顧，小兒子今年5月因病過世，今年6月丈夫也因病過世，後事全靠社福團體協助圓滿，生活相當拮据、辛苦。

江婦日前病逝醫院，經確查案家親屬無法負擔喪葬費用，請求唯石軒行善功德會給予補助及關心，功德會捐出善款後，將所有證明文件po網公告。

賴秀樺上網公告說，藉著版面代替轉達 亡者感謝捐款者，她說植福田、種福果，是我們在日常生活中隨處都可以做到，她替亡者謝謝大家共同無私的愛心與付出幫忙。