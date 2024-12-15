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嘉市花海節人潮湧 石壁森林療癒季開跑

聯合報／ 記者魯永明蔡維斌／連線報導
嘉義市花海生活節昨天在玉山路底熱鬧開幕，賞花民眾徜徉在五顏六色波斯菊、向日葵等綠肥作物花海中，聆賞管樂、逛市集。 記者魯永明／攝影
嘉義市花海生活節昨天在玉山路底熱鬧開幕，賞花民眾徜徉在五顏六色波斯菊、向日葵等綠肥作物花海中，聆賞管樂、逛市集。 記者魯永明／攝影

歲末暖冬雨多，嘉義市玉山路底、嘉義縣民雄鄉文隆橋下、新港鄉縣道157線等3處農田，向日葵、波斯菊等綠肥花卉，綻放豔麗花田美景，帶來賞花人潮商機，嘉市花海生活節昨天登場；雲林草嶺石壁森林療癒季開跑，導入國際專業森林療癒工作坊，讓民眾體驗森林療癒精髓。

去年花海生活節，狂吸15萬人潮，今年市府補助農民綠肥及肥料，花田18公頃增到27公頃，留空隙讓遊客可拍照，白色大波斯菊盛放如大雪鋪地，萬壽菊、百日草，將大地染成整片橘黃色，讓人感受暖陽溫暖。

花海生活節昨起一連兩天下午到晚間，市長黃敏惠等人賞花、逛市集、看表演，活動有花海裝置藝術、手作課程、星空電影院，藝人演出及生活美學，吸引人潮。

民雄鄉公所與農民合作，在文隆村統一超商嘉大門市種3公頃波斯菊，隨風搖曳，鄉公所以「民雄花花世界你和我」為主題，利用農民休耕設景觀花海專區，今天上午9點半開幕辦千人拔蘿蔔活動。

新港鄉縣道157線周邊農田，種大片綠肥作物盛開，有嘉義版「普羅旺斯」稱譽，盛開向日葵、洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草、一串紅、圓仔花等高經濟價值花卉，迎風搖曳，這些花卉是日本株式會社與農友契作的採籽作物，勿闖入踩踏。

雲林縣府在古坑鄉草嶺石壁竹林打造森林療癒基地，昨天以「全齡森林健康」主題辦森林療癒季，邀請芬蘭、比利時等國際頂尖森林療癒專家，讓民眾體驗國際主流森林療癒實務精髓，並與台大合作開啟國際級森林療癒基地元年。

石壁森林療癒季昨天開跑，縣長張麗善與台大雲林分院副院長洪健清、台大實驗林管理處長蔡明哲簽合作意向書，以精準醫學、森林療癒打造「無藥而癒」的森林浴場。

台大 嘉義 療癒

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