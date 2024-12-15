曾文園區 南市府打造旗艦親子館

台南市政府將斥資5千多萬元打造首座旗鑑親子悠遊館，落腳首府大學（曾文市政願景園區），細部設計年底出爐，打造428坪親子館以及占地百坪公托，2年完工；全市目前12處親子悠遊館，議員希望加快各區都有悠遊館，市府表示會積極尋覓適合地點設置。

台灣首府大學停辦後校區活化為曾文市政願景園區，是市府第3個市政中心，民代批評建築像「空殼」，市府相關局處陸續進駐，社會局宣布在市長黃偉哲支持下，編5千多萬元打造旗艦親子悠遊館及公托，服務曾文區居民。

社會局長盧禹璁說，旗艦親子悠遊館，落腳首府大學原校區，由台灣設計學院操刀細部設計年底前出爐，利用圖資1樓打造428坪親子館及占地百坪公托，經費市府預算支出，希望2年完工。

台南目前設12處親子悠遊館，1至11月總服務人次32萬9104人，多座親子悠遊館融合多元主題設計，善化悠遊館設室內露營區；新營木育館以木材為主題；鹽水森林館模擬自然生態；麻豆積木館以積木遊戲激發創造力；佳里沙遊館注重沙遊體驗感官學習；東區魔法繪本館專注閱讀啟蒙；南區魔法音樂館結合音樂教育；歸仁奧林匹克館鼓勵體育活動發展。

親子悠遊館提供免費兒童活動空間、教玩具、圖書借閱區，因應家長有2寶以上需求，8月起將原服務0至2歲放寬到7歲以下，讓更多親子利用，常辦不同主題工作坊、邀專家學者育兒講座、提供臨托服務等，多區議員爭取設置。議員余柷青說，新化至今沒親子悠遊館，將爭取設置；社會局說，若有適當場地都可評估。