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「無法復原災難」 北一女師區桂芝：108課綱是教改滅台的最後一哩路

日本浦和學院高校棒球隊、台南聯隊 15日友誼賽

中央社／ 台南14日電

台南市亞太國際棒球訓練中心完工啟用在即，日本埼玉縣浦和學院高校棒球隊今天受邀飛抵台灣，預定明天在亞太棒球中心和台南棒球聯隊進行友誼交流賽。

台南市政府體育局今天新聞稿指出，呼應台灣隊勇奪世界12強棒球賽冠軍熱潮，體育局規劃國際棒球交流活動，在台灣善合公司媒合安排下，邀來日本埼玉縣浦和學院高校棒球隊交流。

在浦和學院高校母公司元氣集團社長神成裕介率隊下，浦和學院高校棒球隊今天抵達高雄小港國際機場，明天上午將先在亞太國際棒球訓練中心成棒副球場練習，且參觀「應援！台南棒球魂」台南棒球歷史展，了解台南百年棒球發展史。

此外，市府安排南英商工籌組、加入善化高中、白河商工與台南海事共組成台南棒球聯隊，台日兩支隊伍明天下午3時將在亞太國際棒球訓練中心成棒副球場進行友誼交流賽，切磋球技。

體育局表示，棒球交流賽後，再安排日本選手參觀奇美博物館、十鼓文創園區及安平老街等景點，奠定雙方未來交流基石。

台南 日本 高校

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