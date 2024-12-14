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歲末年終花海與幸福交織 嘉市花海生活節開幕

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧開幕，賞花民眾徜徉在五顏六色波斯菊、向日葵等綠肥作物花海中，聆賞管樂、逛市集。 記者魯永明／攝影
嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧開幕，賞花民眾徜徉在五顏六色波斯菊、向日葵等綠肥作物花海中，聆賞管樂、逛市集。 記者魯永明／攝影

嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧開幕，大批賞花的民眾徜徉在五顏六色波斯菊、向日葵等綠肥作物花海中，聆賞管樂、逛市集，明天周日下午2點到晚間8點還有1天活動。

開幕由嘉頌Combo樂團演奏「熱鬧滾滾的嘉義市街」揭幕，為國際管樂節暖身。市長黃敏惠、總統府資政張博雅、立委林倩綺、王美惠及多位議員出席開幕典禮，與民眾徜徉花海、管樂樂聲。

黃敏惠邀請民眾把握周休假日花海生活節，走進玉山路底的繽紛花海、逛逛有永續概念的環保市集，渡過最Cill的時光。

今年花海節設計加入了創意裝置，新增「星空電影院」活動，從傍晚到夜間為大家帶來浪漫體驗。建設處長田長沛說，今年花海面積由18公頃擴大為27公頃，不僅規模更加壯觀，展現更豐富景觀層次與視覺享受，提供適合遊客拍攝與漫步空間。

花海生活節結合食農教室與焢窯活動，讓民眾體驗從農田到餐桌的樂趣，並在過程中與親朋好友共享合作與美食的幸福感。市府提醒民眾，花海生活節活動會場鄰近的停車空間有限，請民眾多加利用大眾交通工具，或免費接駁車，減少二氧化碳排放量。 詳細活動資訊，請參閱嘉市府建設處臉書：https://www.facebook.com/cycgeab

嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧開幕，賞花民眾徜徉在五顏六色波斯菊、向日葵等綠肥作物花海中，聆賞管樂、逛市集。 記者魯永明／攝影
嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧開幕，賞花民眾徜徉在五顏六色波斯菊、向日葵等綠肥作物花海中，聆賞管樂、逛市集。 記者魯永明／攝影
嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧開幕，賞花民眾徜徉在五顏六色波斯菊、向日葵等綠肥作物花海中，聆賞管樂、逛市集。 記者魯永明／攝影
嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧開幕，賞花民眾徜徉在五顏六色波斯菊、向日葵等綠肥作物花海中，聆賞管樂、逛市集。 記者魯永明／攝影
嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧開幕，賞花民眾徜徉在五顏六色波斯菊、向日葵等綠肥作物花海中，聆賞管樂、逛市集。 記者魯永明／攝影
嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧開幕，賞花民眾徜徉在五顏六色波斯菊、向日葵等綠肥作物花海中，聆賞管樂、逛市集。 記者魯永明／攝影
嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧開幕，賞花民眾徜徉在五顏六色波斯菊、向日葵等綠肥作物花海中，聆賞管樂、逛市集。 記者魯永明／攝影
嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧開幕，賞花民眾徜徉在五顏六色波斯菊、向日葵等綠肥作物花海中，聆賞管樂、逛市集。 記者魯永明／攝影
嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧開幕，賞花民眾徜徉在五顏六色波斯菊、向日葵等綠肥作物花海中，聆賞管樂、逛市集。 記者魯永明／攝影
嘉義市花海生活節下午在玉山路底熱鬧開幕，賞花民眾徜徉在五顏六色波斯菊、向日葵等綠肥作物花海中，聆賞管樂、逛市集。 記者魯永明／攝影

嘉義 玉山 黃敏惠

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