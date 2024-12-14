專為青少年打造 南市東區竹高厝特色競技遊戲場開放體驗

由台南市政府和國土署補助500萬元，專為青少年設計的東區德高里竹篙厝公園特色競技遊戲場佔地近百坪，已於近日完工驗收，新增6項體能挑戰設施及2組鞦韆，包括水平雲梯、旋轉雲梯、跨欄、獨木橋、攀爬板牆、高低木樁、三人旋轉鞦韆等，設施多元豐富，且頗具挑戰性，

東區區公所表示，16日周一起開放自由體驗，預計於明年1月19日辦理啟用典禮暨親子闖關活動，歡迎閣家前來挑戰放電，場內設有遮陽設備，在炎熱天氣下，闔家大小仍能舒適遊玩。

市長黃偉哲強調，竹篙厝公園特色競技遊戲場不僅為青少年提供了多樣化的活動選擇，也結合了上下肢體的鍛鍊功能，鼓勵大小朋友共同前往，娛樂同時強健體魄，市府長期致力推動親子共遊及全民運動，未來將持續興建更多類似的設施，讓民眾閒暇時間，多一些遊憩的好去處。

東區區長黃炳元則指出，這座公園遊戲場在設計過程中充分考量各年齡層使用需求，除原公園內既有組合遊具(適合2歲至12歲使用及成人體健設施)，更增加針對13歲以上青少年設計的特色競技設施。在遊戲場入口並設置了德高里專屬的花生娃娃公仔，增添了趣味拍照打卡點，預期將成為居民和遊客的熱門景點。