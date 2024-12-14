台南延平郡王祠供奉的虎爺 取名「喬治」獲博杯同意
台南市延平郡王祠與文化局攜手合作，推出「百虎百福、府城虎城福城」系列文化活動，結合在地傳統工藝名師，為周末注入濃厚的文化氣息，台南不僅是歷史名城，更是虎爺信仰的發源地。今年活動邁入第6屆，透過多元創意呈現，使更多人認識府城的虎爺文化。
本次活動的焦點非「喬治虎爺」莫屬。文化局表示，延平郡王祠供奉的虎爺，是由府城傳統工藝「茄苳入石柳」的劉進文藝師雕刻而成，因為蹲坐的模樣可愛並持拿金元寶，酷似招財蟾蜍，所以被戲稱台語諧音的「喬治」，經擲杯詢問後應允這個外國名稱，人氣十足。
這次特地邀請劉進文藝師以「喬治」的樣貌製作浮雕工藝作品，舉行「福氣攏來、喬治虎爺浮雕博杯賽」，讓虎爺與民眾同歡迎福氣，期待有緣的民眾可以把「喬治」的分身浮雕帶回家。
除了博杯賽，活動也安排豐富的傳統文化體驗，包括億載國小戰鼓表演、台南400虎符版畫拓印、劉進文現場雕刻、宋健誠手捏陶虎教學、李國殿揮毫示範，以及虎扇手繪教學與盆景示範等，內容多元精彩，適合全家大小共襄盛舉。
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