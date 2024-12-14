南市府一級主管遭投訴言語霸凌 今調查成立將調離現職

台南市政府一名一級主管被投訴言語霸凌，市府調查屬實，霸凌成立，將調離現職，當事人不服提出申訴。

台南市政府表示，這名主管因涉及言語霸凌遭投訴，調查小組依相關具體事證完成調查。市府依法定程序，公正客觀調查職場霸凌案，也保護檢舉人，且避免無限上綱，並尊重被投訴者行政救濟權益。

市府指出，這名主管言語霸凌有特定對象，當事人向中央投訴後，再轉市府接手調查屬實，日前決定將調職中部，但這名主管也已提出申訴。南市府強調，市府依照法定程序公正客觀審慎調查，健全友善職場環境。

據指出，這起霸凌投訴案發生於前勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署長謝宜容案之前，該名主管在縣市合併升格前就在縣府擔任一級主管，縣市合併升格後也長期在市府服務，市府依法定程序完成充分調查才作出霸凌成立的決定。

台南市府陸續發生霸凌投訴案，先前已有前市警局刑警大隊長張文源、衛生局某科長，2案都是調查霸凌不成立，但調整職務。