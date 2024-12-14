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南市校園食農教育體驗育樂營 交流「芝麻大小事」

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

受到各校熱烈回應的臺南市113年度食農遊學地圖最終站來到安定區南興國小，13日接待來自善化區善化國小的師生，了解日常看到的「芝麻小事」對農民來說是一年一度的大事，帶領學生體驗粒粒皆辛苦，感受農民因收成忙碌卻也帶來收穫的喜悅。

臺南市長黃偉哲表示，臺南為全臺芝麻最大產區，以香氣濃郁、品質優良著稱，是重要特色農產之一。學校與教育局用心規劃食農教育，讓學童從課程中學習，將在地農特產連結至健康飲食、生活文化與友善環境，親身體驗從產地到餐桌的過程及辛勞，培養學童惜食憫農、愛家愛鄉的情懷。

教育局鄭新輝局長也到現場與師生一起同樂，從「槓麻」到「篩麻」，在田間與師生共同體驗採收，接著「迺麻油間」，參觀壓榨麻油過程及麻油如何生產。鄭局長表示，安定區南興國小位處芝麻產地，透過食農教育的推動，讓學童從小體驗及認知臺南在地豐富的家鄉特產，並藉由跨區與跨校的資源共享，從「做中學、學中做」的體驗課程，深耕「食在地、享當季」的理念，培養學生生活應用與健康安全的飲食習慣，以達向下扎根之效。

南興國小黃莉雯校長表示，為提升學生對食材來源及傳統食品製作的認識，安定區南興國小舉辦了一場以「香濃味美話芝麻」為主題的食農教育體驗營活動，讓學生學習豐富的食農知識、激發對傳統飲食文化的興趣，由在地達人阿通伯介紹芝麻的栽培方式及成長過程，並透過教學影片讓學生了解芝麻在食農教育中的重要性。隨後，帶領學生前往芝麻工廠參觀，親身體驗芝麻油的製作過程，了解傳統壓榨工法，學習芝麻的多元應用，最後回到校園讓學生分組進行「煎椪餅」活動，由南興國小小小解說員示範製作椪餅，學生們透過團隊合作完成美味的芝麻椪餅點心。

聚傳媒

健康飲食 臺南 食農教育

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