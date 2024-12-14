緊來！草嶺石壁森林療癒季開跑 引進芬蘭等國際主流森林療癒
雲林縣政府在古坑鄉草嶺石壁竹林打造森林療癒基地，5年來吸引遊客上山「森」呼吸；今天以「全齡森林健康」主題開辦森林療癒季，邀請芬蘭、比利時等國際頂尖森林療癒專家，讓民眾體驗國際主流森林療癒實務精髓，並與台大合作開啟國際級森林療癒基地元年。。
草嶺石壁森林療癒季今天開跑，雲林縣府今年以竹構「全齡創生」為主軸，邀請芬蘭、比利時、韓國、香港及日本等國際頂尖森林療癒專家學者，導入國際專業森林療癒工作坊，讓民眾也能體驗國際主流森林療癒。
文觀處長陳璧君說，2020年以草嶺石壁地區516公頃林地開闢「森林療癒基地」，結合雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角、木馬古道等景點，成功帶動觀光人潮，光是去年就突破80萬人次，今年更獲世界竹組織認證為第一個竹地標城市。
縣府今天舉辦第4屆草嶺石壁森林療癒季，有五感體驗、自導式療癒體驗、竹工藝DIY、品牌市集等，今年更導入國際頂尖的森林療癒工作坊，讓遊客享受頂級「森呼吸」。
縣長張麗善並在今天開幕式，與台大雲林分院副院長洪健清、台大實驗林管理處長蔡明哲簽訂合作意向書，以精準醫學、森林療癒打造「無藥而癒」的森林浴場。
洪健清表示，石壁森林療育基地是促進健康非常好的場域，未來將提供森林療癒促進健康的實證資料，開立森林療癒臨床處方，讓民眾透過森林浴「無藥而癒」。
張麗善說，自然醫學是國際趨勢，雲林將擴大結盟各國森林療癒權威，以草嶺作為生活永續基地，緩解現代人的焦慮和壓力，陪伴鍛鍊心理韌性。今年9月縣府與南韓國立忠南大學簽訂合作意向書 ，今再與台大合作，期讓石壁森林成為全台首座國際級森林療癒及精準醫學研究的示範基地，歡迎上山體驗。
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