快訊

執政黨未杯葛！尹錫悅二度面臨國會彈劾204：85通過 即刻停職

獨／阿里山火車撞女子瞬間影片曝光 遊客尖叫：壓到了

不再全員離席？韓國會再表決尹錫悅彈劾案 國民力量黨維持否決立場

緊來！草嶺石壁森林療癒季開跑 引進芬蘭等國際主流森林療癒

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
草嶺石壁森林療癒季今天開跑，今年以竹構「全齡創生」為主軸，邀請芬蘭等國際頂尖專家導入國際專業森林療癒，讓民眾體驗國際主流森林療癒。記者蔡維斌／攝影
草嶺石壁森林療癒季今天開跑，今年以竹構「全齡創生」為主軸，邀請芬蘭等國際頂尖專家導入國際專業森林療癒，讓民眾體驗國際主流森林療癒。記者蔡維斌／攝影

雲林縣政府在古坑鄉草嶺石壁竹林打造森林療癒基地，5年來吸引遊客上山「森」呼吸；今天以「全齡森林健康」主題開辦森林療癒季，邀請芬蘭、比利時等國際頂尖森林療癒專家，讓民眾體驗國際主流森林療癒實務精髓，並與台大合作開啟國際級森林療癒基地元年。。

草嶺石壁森林療癒季今天開跑，雲林縣府今年以竹構「全齡創生」為主軸，邀請芬蘭、比利時、韓國、香港及日本等國際頂尖森林療癒專家學者，導入國際專業森林療癒工作坊，讓民眾也能體驗國際主流森林療癒。

文觀處長陳璧君說，2020年以草嶺石壁地區516公頃林地開闢「森林療癒基地」，結合雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角、木馬古道等景點，成功帶動觀光人潮，光是去年就突破80萬人次，今年更獲世界竹組織認證為第一個竹地標城市。

縣府今天舉辦第4屆草嶺石壁森林療癒季，有五感體驗、自導式療癒體驗、竹工藝DIY、品牌市集等，今年更導入國際頂尖的森林療癒工作坊，讓遊客享受頂級「森呼吸」。

縣長張麗善並在今天開幕式，與台大雲林分院副院長洪健清、台大實驗林管理處長蔡明哲簽訂合作意向書，以精準醫學、森林療癒打造「無藥而癒」的森林浴場。

洪健清表示，石壁森林療育基地是促進健康非常好的場域，未來將提供森林療癒促進健康的實證資料，開立森林療癒臨床處方，讓民眾透過森林浴「無藥而癒」。

張麗善說，自然醫學是國際趨勢，雲林將擴大結盟各國森林療癒權威，以草嶺作為生活永續基地，緩解現代人的焦慮和壓力，陪伴鍛鍊心理韌性。今年9月縣府與南韓國立忠南大學簽訂合作意向書 ，今再與台大合作，期讓石壁森林成為全台首座國際級森林療癒及精準醫學研究的示範基地，歡迎上山體驗。

草嶺石壁森林療癒季今天開跑，今年以竹構「全齡創生」為主軸，邀請芬蘭等國際頂尖專家導入國際專業森林療癒，讓民眾體驗國際主流森林療癒。記者蔡維斌／攝影
草嶺石壁森林療癒季今天開跑，今年以竹構「全齡創生」為主軸，邀請芬蘭等國際頂尖專家導入國際專業森林療癒，讓民眾體驗國際主流森林療癒。記者蔡維斌／攝影
草嶺石壁森林療癒季今天開跑，今年以竹構「全齡創生」為主軸，邀請芬蘭等國際頂尖專家導入國際專業森林療癒，讓民眾體驗國際主流森林療癒。記者蔡維斌／攝影
草嶺石壁森林療癒季今天開跑，今年以竹構「全齡創生」為主軸，邀請芬蘭等國際頂尖專家導入國際專業森林療癒，讓民眾體驗國際主流森林療癒。記者蔡維斌／攝影
草嶺石壁森林療癒季今天開跑，今年以竹構「全齡創生」為主軸，邀請芬蘭等國際頂尖專家導入國際專業森林療癒，讓民眾體驗國際主流森林療癒。記者蔡維斌／攝影
草嶺石壁森林療癒季今天開跑，今年以竹構「全齡創生」為主軸，邀請芬蘭等國際頂尖專家導入國際專業森林療癒，讓民眾體驗國際主流森林療癒。記者蔡維斌／攝影
草嶺石壁森林療癒季今天開跑，今年以竹構「全齡創生」為主軸，邀請芬蘭等國際頂尖專家導入國際專業森林療癒，讓民眾體驗國際主流森林療癒。記者蔡維斌／攝影
草嶺石壁森林療癒季今天開跑，今年以竹構「全齡創生」為主軸，邀請芬蘭等國際頂尖專家導入國際專業森林療癒，讓民眾體驗國際主流森林療癒。記者蔡維斌／攝影

台大 療癒 草嶺

延伸閱讀

校長卸任前留三大禮 雲林科技大學產學合作可望重大突破

22年深耕在地歷史文化 全台第7座私立博物館落腳雲林西螺

置身其中宛如漫步京都 雲林斗南百年歷史日式警廳舍重生

光電同意函說明會獲能源署認可 張麗善：不分大小案場都要辦

相關新聞

南市府一級主管遭投訴言語霸凌 今調查成立將調離現職

台南市政府一名一級主管被投訴言語霸凌，市府調查屬實，霸凌成立，將調離現職，當事人不服提出申訴。

緊來！草嶺石壁森林療癒季開跑 引進芬蘭等國際主流森林療癒

雲林縣政府在古坑鄉草嶺石壁竹林打造森林療癒基地，5年來吸引遊客上山「森」呼吸；今天以「全齡森林健康」主題開辦森林療癒季，...

影／奇美博物館「聖誕週末」登場 多項演出市集水洩不通

奇美博物館「2024聖誕週末」系列活動今天下午登場，第一天就湧入大批人潮，洋溢喜悅節慶氛圍。「聖誕大舞會」在博物館大廳開...

不是空殼！南市府將斥資5千多萬在曾文園區打造旗艦親子館

台灣首府大學停辦後校區活化為曾文市政願景園區，是市府第3個市政中心，有民代批評7棟建築「好像空殼」，市府除相關局處陸續進...

「不要以為台南只有台積電」 黃偉哲旋風訪桃園推農特產

台南市長黃偉哲今旋風式造訪遠東百貨桃園店，行銷台南農特產品，過程除了示範用洋香瓜製成酪梨沙拉，也與遠百桃園店攜手做公益，...

連續9年...台南議員鄭佳欣愛心義剪成傳統 還送餐飲助弱勢

台南市議員鄭佳欣今天連續第九年與米蘭時尚髮型舉辦「愛心義剪」與弱勢服務活動，在歸仁保西代天府前幫助120多名弱勢民眾剪髮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。