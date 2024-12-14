緊來！草嶺石壁森林療癒季開跑 引進芬蘭等國際主流森林療癒

雲林縣政府在古坑鄉草嶺石壁竹林打造森林療癒基地，5年來吸引遊客上山「森」呼吸；今天以「全齡森林健康」主題開辦森林療癒季，邀請芬蘭、比利時等國際頂尖森林療癒專家，讓民眾體驗國際主流森林療癒實務精髓，並與台大合作開啟國際級森林療癒基地元年。。

草嶺石壁森林療癒季今天開跑，雲林縣府今年以竹構「全齡創生」為主軸，邀請芬蘭、比利時、韓國、香港及日本等國際頂尖森林療癒專家學者，導入國際專業森林療癒工作坊，讓民眾也能體驗國際主流森林療癒。

文觀處長陳璧君說，2020年以草嶺石壁地區516公頃林地開闢「森林療癒基地」，結合雲嶺之丘、杉林步道、五元兩角、木馬古道等景點，成功帶動觀光人潮，光是去年就突破80萬人次，今年更獲世界竹組織認證為第一個竹地標城市。

縣府今天舉辦第4屆草嶺石壁森林療癒季，有五感體驗、自導式療癒體驗、竹工藝DIY、品牌市集等，今年更導入國際頂尖的森林療癒工作坊，讓遊客享受頂級「森呼吸」。

縣長張麗善並在今天開幕式，與台大雲林分院副院長洪健清、台大實驗林管理處長蔡明哲簽訂合作意向書，以精準醫學、森林療癒打造「無藥而癒」的森林浴場。

洪健清表示，石壁森林療育基地是促進健康非常好的場域，未來將提供森林療癒促進健康的實證資料，開立森林療癒臨床處方，讓民眾透過森林浴「無藥而癒」。