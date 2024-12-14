台南延平郡王祠虎爺 蹲坐像蟾蜍諧音取名「喬治」

2024台南建城400年，主祀鄭成功的延平郡王祠雕塑1尊虎爺，2月開光安座，因蹲坐外型像蟾蜍（台語），被戲稱為「喬治」，沒想到擲筊，虎爺同意取這個外國名字，讓人不禁莞爾。

台南市中西區延平郡王祠供奉虎爺取了個外國名字「喬治」，相信多數人不知情，也無法置信，畢竟各宮廟虎爺就是虎爺，哪有取名這件事，但事實就是如此。

台南市政府文化局今天告訴中央社記者，延平郡王祠供奉虎爺，由府城傳統工藝「茄苳入石柳」藝師劉進文雕刻而成，外型蹲坐模樣可愛並持拿金元寶，有些小孩子戲稱像是蟾蜍（台語）。

蟾蜍台語發音諧音就是「喬治」，經擲筊詢問後，延平郡王祠虎爺竟也同意取這個外國名字，讓人更覺生動有趣，不僅拉近人神距離，也間接拉抬「喬治虎爺」的人氣。

台南古城節文化活動今天也在延平郡王祠登場，以「府城虎城福城」為主題，劉進文更以「喬治」樣貌製作浮雕工藝作品，透過「福氣攏來、喬治虎爺浮雕博杯賽」，讓民眾將「喬治」分身浮雕帶回家。

在虎爺信仰中，虎爺凶猛被認為有驅邪鎮煞神力，因虎爺台語音似「有錢」，又被視為能「咬錢」的財神，信徒日增，還有信眾說，祭拜虎爺可以防小人，因虎爺也掌管小孩事務，相傳拜虎爺也能治療小孩子腮腺炎（俗稱豬頭皮），「虎咬豬」說法就是這麼來的。

據傳虎爺性喜葷食，早年信眾多以雞蛋當供品，但不知何故，近幾年來傳出虎爺愛吃炸雞，結果出現信眾以炸雞祭拜虎爺，且逐漸形成風潮，北區興濟宮虎爺也是炸雞愛好者，廟方每年都會以炸雞祭拜。