影／奇美博物館「聖誕週末」登場 多項演出市集水洩不通
奇美博物館「2024聖誕週末」系列活動今天下午登場，第一天就湧入大批人潮，洋溢喜悅節慶氛圍。「聖誕大舞會」在博物館大廳開場，名琴饗宴加場演出，館外有百攤各種美食，首度登場的水景庭園DJ派對、西洋劍展演等多項節目，非常熱鬧。
活動以「奇美珍藏．華麗盛宴」為主題，率先登場的歡迎舞會，耶誕老公公與「好友們」帶來熱情舞蹈、拋出五彩繽紛彩帶，炒熱氣氛。接著帶領民眾從博物館大廳走到戶外舉辦見面會。邀請大家參加晚間的廣場大舞會、音樂與燈光交織的歡樂時光。
館方表示，活動期間每天超過25場表演除管樂、弦樂、爵士等多元音樂類型，還首度在歐式水景庭園舉辦DJ派對。有遊客表示，雖曾到訪過，卻不曾來過這個私房景點，DJ播放輕電音搭配現場的藝術雕塑與水池美景，讓人全身放鬆。西洋劍展演則展現騎士對決，解說與互動吸引群眾圍觀。
館外「聖誕市集」1百多攤位提供多樣美食，8成推出「聖誕限定餐點」呼應「華麗盛宴」主題，還有黑松露牛排、炙燒烏魚子、海鮮燉飯、龍蝦三明治等大餐供遊客拍照品嘗。
活動指標「幸福聖誕樹」日夜都有大批遊客拍照自拍，晚間燈光秀上演時，整座博物館與聖誕樹在燈光照射下璀璨奪目。夜晚播映的「戶外星光電影」有「汪汪隊立大功：超級大電影」、「巧克力冒險工廠」等家庭片，親子同樂的景象為現場增添一抹溫馨與暖意。
館方表示，今年活動保留所有經典橋段，並加入全新企劃，節目豐富為歷年之最，希望讓大家無論在館內或戶外都能感受到「處處皆表演」的豐盛感，進而沈浸在迷人的藝文氛圍，留下美好的佳節回憶。活動今明與21、22日持續進行，12歲以下持有效證件免費入場。
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