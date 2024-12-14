快訊

百萬人上街頭「響應彈劾尹錫悅」！IU、少時俞利準備熱食力挺

42歲外婆顏值超逆天...手抱嫩嬰被當媽 女兒怨「太不公平了」

聽新聞
0:00 / 0:00

不是空殼！南市府將斥資5千多萬在曾文園區打造旗艦親子館

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
歸仁親子館嬰幼兒體能活動。圖／台南市社會局提供
歸仁親子館嬰幼兒體能活動。圖／台南市社會局提供

台灣首府大學停辦後校區活化為曾文市政願景園區，是市府第3個市政中心，有民代批評7棟建築「好像空殼」，市府除相關局處陸續進駐外，市府社會局也宣布在市長黃偉哲支持下，由市府預算編列5千多萬元，要打造旗艦親子悠遊館及公托，服務曾文區居民。

社會局在年終公布這項好消息，局長盧禹璁表示，南市首座旗艦親子悠遊館，落腳在首府大學原校區，由台灣設計學院操刀細部設計年底前會出爐，利用首府大學圖資一樓空間，打造 428坪的親子館以及佔地百坪的公托，經費5千多萬元，全部由市預算支出，希望趕在2年內完工。

台南市目前設有12處親子悠遊館，今年1至11月總服務人次為32萬9104人，多座親子悠遊館融合多元主題設計，善化親子悠遊館設有室內露營區，新營木育館以木材為主題，鹽水森林館模擬自然生態，麻豆積木館以積木遊戲激發創造力，佳里沙遊館則注重沙遊體驗的感官學習；東區魔法繪本館專注於閱讀啟蒙，南區魔法音樂館結合音樂教育，歸仁奧林匹克館則鼓勵體育活動發展。

親子悠遊館提供免費的兒童活動空間、教玩具、圖書借閱區，因應家長有二寶以上需求，今年8月起把原有服務年齡0至2歲放寬到7歲以下，讓更多親子可以利用，加上經常舉辦不同主題的工作坊、邀請專家學者進行育兒講座、提供臨時托育服務等，多區議員爭取設置。

市議員余柷青說，新化至今沒有親子悠遊館，到鄰近親子悠遊館參觀，看到環境都相當棒，是小朋友的快樂天堂，新化青果市場舊址將改建為衛福園區，由衛生、社會與民政等分配使用，將有新的衛生所，包含看診與衛教區還有托嬰中心、日照中心等，原有活動中心改為多功能生活館，占地有200坪，將爭取設置親子悠遊館；社會局說，若有適當場地都可評估。

七股親子館老師帶領親子一起共讀繪本。圖／台南市社會局提供
七股親子館老師帶領親子一起共讀繪本。圖／台南市社會局提供
台灣首府大學停辦後校區活化變曾文市政願景園區，台南市府相關局處陸續進駐，市府也將斥資5千多萬元，在圖資大樓打造親子悠遊館及公托。記者吳淑玲／攝影
台灣首府大學停辦後校區活化變曾文市政願景園區，台南市府相關局處陸續進駐，市府也將斥資5千多萬元，在圖資大樓打造親子悠遊館及公托。記者吳淑玲／攝影
台灣首府大學停辦後校區活化變曾文市政願景園區，台南市府斥資5千多萬元，要在圖資大樓打造親子悠遊館及公托。記者吳淑玲／攝影
台灣首府大學停辦後校區活化變曾文市政願景園區，台南市府斥資5千多萬元，要在圖資大樓打造親子悠遊館及公托。記者吳淑玲／攝影
佳里親子館寶寶搬搬樂。圖／台南市社會局提供
佳里親子館寶寶搬搬樂。圖／台南市社會局提供
新市親子館親職活動。圖／台南市社會局提供
新市親子館親職活動。圖／台南市社會局提供

台南 衛生所 親子

延伸閱讀

台科大竹北校區荒煙蔓草如廢墟 地方喊話盡快復工

台大竹北校區啟動創新計畫 部分建築拚114年動工

137億元打造高雄橋科公設 預計2025年完工

定點丟垃圾要登記遭批「又不是進總統府」桃園環保局：人流管制

相關新聞

網傳幼兒疑似性侵案臉書遭洗版 黃偉哲力挺教育局：不容抹黑

近日有民眾上傳影片，指控其幼兒疑似性侵案件遭教育局「吃案」一事，台南市教育局嚴正澄清處理進度與立場，並呼籲社會大眾理性判...

媒體民調最近1年市民快樂度 台南市7成滿意、六都第一

根據TVBS民調中心最新調查，台南市民的光榮感與快樂指數再創新高。調查顯示，72%的市民以居住在台南為榮，此外有高達7成...

嘉義縣市3處花田繽紛豔麗 嘉市花海生活節下午率先登場

歲末暖冬，接連颱風未造成嘉義災情，雨多，嘉市玉山路底、民雄鄉文隆橋下、新港鄉縣道157線等3處農田，栽種綠肥作物向日葵、...

不是空殼！南市府將斥資5千多萬在曾文園區打造旗艦親子館

台灣首府大學停辦後校區活化為曾文市政願景園區，是市府第3個市政中心，有民代批評7棟建築「好像空殼」，市府除相關局處陸續進...

「不要以為台南只有台積電」 黃偉哲旋風訪桃園推農特產

台南市長黃偉哲今旋風式造訪遠東百貨桃園店，行銷台南農特產品，過程除了示範用洋香瓜製成酪梨沙拉，也與遠百桃園店攜手做公益，...

連續9年...台南議員鄭佳欣愛心義剪成傳統 還送餐飲助弱勢

台南市議員鄭佳欣今天連續第九年與米蘭時尚髮型舉辦「愛心義剪」與弱勢服務活動，在歸仁保西代天府前幫助120多名弱勢民眾剪髮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。