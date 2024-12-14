不是空殼！南市府將斥資5千多萬在曾文園區打造旗艦親子館

台灣首府大學停辦後校區活化為曾文市政願景園區，是市府第3個市政中心，有民代批評7棟建築「好像空殼」，市府除相關局處陸續進駐外，市府社會局也宣布在市長黃偉哲支持下，由市府預算編列5千多萬元，要打造旗艦親子悠遊館及公托，服務曾文區居民。

社會局在年終公布這項好消息，局長盧禹璁表示，南市首座旗艦親子悠遊館，落腳在首府大學原校區，由台灣設計學院操刀細部設計年底前會出爐，利用首府大學圖資一樓空間，打造 428坪的親子館以及佔地百坪的公托，經費5千多萬元，全部由市預算支出，希望趕在2年內完工。

台南市目前設有12處親子悠遊館，今年1至11月總服務人次為32萬9104人，多座親子悠遊館融合多元主題設計，善化親子悠遊館設有室內露營區，新營木育館以木材為主題，鹽水森林館模擬自然生態，麻豆積木館以積木遊戲激發創造力，佳里沙遊館則注重沙遊體驗的感官學習；東區魔法繪本館專注於閱讀啟蒙，南區魔法音樂館結合音樂教育，歸仁奧林匹克館則鼓勵體育活動發展。

親子悠遊館提供免費的兒童活動空間、教玩具、圖書借閱區，因應家長有二寶以上需求，今年8月起把原有服務年齡0至2歲放寬到7歲以下，讓更多親子可以利用，加上經常舉辦不同主題的工作坊、邀請專家學者進行育兒講座、提供臨時托育服務等，多區議員爭取設置。