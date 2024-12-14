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「不要以為台南只有台積電」 黃偉哲旋風訪桃園推農特產

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
台南市長黃偉哲旋風式造訪遠東百貨桃園店，行銷台南農特產品。記者陳俊智／攝影
台南市長黃偉哲旋風式造訪遠東百貨桃園店，行銷台南農特產品。記者陳俊智／攝影

台南市長黃偉哲今旋風式造訪遠東百貨桃園店，行銷台南農特產品，過程除了示範用洋香瓜製成酪梨沙拉，也與遠百桃園店攜手做公益，捐贈芭樂給桃園弱勢團體享用。他表示，台南有許多優質產品，盼藉此機會推薦給最優質的消費者。

「大家不要以為台南只有台積電。」黃偉哲表示，台南不僅是台灣第一個城市與科技大鎮，還有許多好人好物及農特產，虱目魚和台灣鯛是全台產量第一，也是芒果、文旦、芝麻與柳丁的主要產地，一年四季都有特色產品，但民眾不一定知道，所以盼藉由政府與企業合作，介紹給消費者。

黃偉哲也與遠百總公司協理、農糧署官員示範用洋香瓜做酪梨沙拉，強調這道料理不僅美味，還富含蛋白質、膳食纖維和維生素群，營養滿分。黃偉哲也說，台南種植洋香瓜面積全國第一，農產品更是豐富多元，品質優良，希望大家能多多選購品嘗。

遠百桃園店今舉辦「台南400厚禮樹巡迴展」，店外騎樓攤位展售各式各樣農特產與伴手禮，民眾詢問度相當高。為了讓弱勢民眾也有機會品嘗，遠百桃園店與台南市府也贈送芭樂一批給桃園市親子教育協會的青青小衛星及大勇小衛星等團體，受贈單位頻頻點頭感謝。

台南市長黃偉哲（左2）旋風式造訪遠東百貨桃園店，行銷台南農特產品。記者陳俊智／攝影
台南市長黃偉哲（左2）旋風式造訪遠東百貨桃園店，行銷台南農特產品。記者陳俊智／攝影
台南市長黃偉哲（右）旋風式造訪遠東百貨桃園店，行銷台南農特產品。記者陳俊智／攝影
台南市長黃偉哲（右）旋風式造訪遠東百貨桃園店，行銷台南農特產品。記者陳俊智／攝影
台南市長黃偉哲（右2）旋風式造訪遠東百貨桃園店，行銷台南農特產品。記者陳俊智／攝影
台南市長黃偉哲（右2）旋風式造訪遠東百貨桃園店，行銷台南農特產品。記者陳俊智／攝影
台南市長黃偉哲（左2）旋風式造訪遠東百貨桃園店，行銷台南農特產品。記者陳俊智／攝影
台南市長黃偉哲（左2）旋風式造訪遠東百貨桃園店，行銷台南農特產品。記者陳俊智／攝影

台南 桃園 黃偉哲

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