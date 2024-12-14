「不要以為台南只有台積電」 黃偉哲旋風訪桃園推農特產

台南市長黃偉哲今旋風式造訪遠東百貨桃園店，行銷台南農特產品，過程除了示範用洋香瓜製成酪梨沙拉，也與遠百桃園店攜手做公益，捐贈芭樂給桃園弱勢團體享用。他表示，台南有許多優質產品，盼藉此機會推薦給最優質的消費者。

「大家不要以為台南只有台積電。」黃偉哲表示，台南不僅是台灣第一個城市與科技大鎮，還有許多好人好物及農特產，虱目魚和台灣鯛是全台產量第一，也是芒果、文旦、芝麻與柳丁的主要產地，一年四季都有特色產品，但民眾不一定知道，所以盼藉由政府與企業合作，介紹給消費者。

黃偉哲也與遠百總公司協理、農糧署官員示範用洋香瓜做酪梨沙拉，強調這道料理不僅美味，還富含蛋白質、膳食纖維和維生素群，營養滿分。黃偉哲也說，台南種植洋香瓜面積全國第一，農產品更是豐富多元，品質優良，希望大家能多多選購品嘗。