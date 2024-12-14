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連續9年...台南議員鄭佳欣愛心義剪成傳統 還送餐飲助弱勢

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南市議員鄭佳欣連續9年辦愛心義剪，分送弱勢民眾餐飲。記者周宗禎／攝影
台南市議員鄭佳欣連續9年辦愛心義剪，分送弱勢民眾餐飲。記者周宗禎／攝影

台南市議員鄭佳欣今天連續第九年與米蘭時尚髮型舉辦「愛心義剪」與弱勢服務活動，在歸仁保西代天府前幫助120多名弱勢民眾剪髮，並分送包子、豆花、咖啡等飲食給鄉親。鄭佳欣表示，感謝米蘭總裁許漢宗多年力挺，會繼續辦下去。

鄭佳欣說，每年定期舉辦義剪活動已成傳統。今天不論老人家或者是小朋友理完頭髮都很開心，活動感謝立委林俊憲服務時團隊、專成國際、歸仁警分局及多個公益團體參與，共同為弱勢者和無固定收入者傳遞愛與關懷，讓幸福洋溢於社會每個角落。

許漢宗表示，鄭佳欣議員長期幫助弱勢、舉辦愛心活動，今天有各分店12名美髮造型師參與，未來將持續投入資源，加入推廣更多有意義的公益計畫。立委林俊憲、副議長林志展也到場表達支持公益。

台南市議員鄭佳欣連續9年辦愛心義剪，分送弱勢民眾餐飲。記者周宗禎／攝影
台南市議員鄭佳欣連續9年辦愛心義剪，分送弱勢民眾餐飲。記者周宗禎／攝影
台南市議員鄭佳欣連續9年辦愛心義剪，分送弱勢民眾餐飲。記者周宗禎／攝影
台南市議員鄭佳欣連續9年辦愛心義剪，分送弱勢民眾餐飲。記者周宗禎／攝影
台南市議員鄭佳欣連續9年辦愛心義剪，分送弱勢民眾餐飲。記者周宗禎／攝影
台南市議員鄭佳欣連續9年辦愛心義剪，分送弱勢民眾餐飲。記者周宗禎／攝影
台南市議員鄭佳欣連續9年辦愛心義剪，分送弱勢民眾餐飲。記者周宗禎／攝影
台南市議員鄭佳欣連續9年辦愛心義剪，分送弱勢民眾餐飲。記者周宗禎／攝影
台南市議員鄭佳欣連續9年辦愛心義剪，分送弱勢民眾餐飲。記者周宗禎／攝影
台南市議員鄭佳欣連續9年辦愛心義剪，分送弱勢民眾餐飲。記者周宗禎／攝影

台南 愛心 林俊憲

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