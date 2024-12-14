祈禱早餐會 神父牧師與黃敏惠祈求愛與平安降臨幸福城市

2024嘉義市城市祈禱早餐會「主恩無限．恩典抵嘉」，上午在新悅花園酒店舉行，基督教牧師、天主教神父帶領教友們，與市長黃敏惠及市府團隊，共同祈禱，為城市獻上祝福，藉正向善良宗教凝聚眾人之力，打造全齡共享、世代宜居嘉市。

黃敏惠帶領市府團隊與TVBS信望愛永續基金會董事長陳文琦，天主教嘉義教區主教座堂副主任司鐸黃博敏神父、基督徒合一與宗教交談委員會王淑娟委員、立委王美惠、天仁扶幼社長楊效齡等教友參與，共同祈禱。

活動由TVBS信望愛永續基金會主辦、嘉義眾教會協辦。嘉基副院長周恬弘、劉中賢，以及近日獲國內外多項影展肯定紀錄片「愛子歸來」金獎導演李靖惠，出席祈禱早餐會一同為嘉市祈禱。

祈禱主題包含「產業創新和青年人才培育」及「社會福利和運動健康促進」等議題，黃敏惠與神父、牧師們帶領全場禱告，祈求愛與平安降臨嘉市幸福城市的每個角落。

黃敏惠感謝基督教、天主教及各界代表參加，將正向力量帶給更多人，希望「真善美」及「信望愛」美好價值，實現在城市治理各項層面，讓嘉市永續幸福。