網傳幼兒疑似性侵案臉書遭洗版 黃偉哲力挺教育局：不容抹黑

近日有民眾上傳影片，指控其幼兒疑似性侵案件遭教育局「吃案」一事，台南市教育局嚴正澄清處理進度與立場，並呼籲社會大眾理性判斷，仍有大量留言湧入市長黃偉哲臉書洗版，黃偉哲貼文強調，市府持續秉持兒虐零容忍的態度，調查結果並無不法情事，目前此案已進入司法審理階段，力求毋枉毋縱。

黃偉哲說，教育局所有同仁在面對兒少事件時付出的心力，不容一再的被抹黑踐踏，若有相關人士之脫序行為，導致同仁權益受損，我們會依法處置，全力捍衛同仁尊嚴。

教育局也說明，該案件於接獲報案後即依法啟動調查程序，並無任何隱匿情事。調查小組於案件發生後迅速成立，3名調查委員均為外聘專家，調查結果於11月1日提交認定委員會審議。根據現有證據，無法認定被檢舉對象涉及違法行為。目前，該案件已進入司法審理階段，教育局全力配合提供相關證據，並重申對性平及虐童行為「零容忍」的立場，確保調查過程公正、依法，不冤不縱。

教育局指出，該案件家長對調查結果感到不滿，但未透過正常管道進一步陳情，反而頻繁使用通訊軟體散播不實資訊，並對教育局及相關人員進行威脅與攻擊。對此，教育局表達遺憾，並已蒐證後提告，呼籲閱聽者不要輕信扭曲的言論，以免影響事件真相。

教育局另公開該家長多次進入辦公場所進行霸凌騷擾的行為。經查，其行為包括咆哮、辱罵、性騷擾、偷竊檔案等，並多次上傳影片誣指教育局吃案，對公務員名譽造成損害。教育局已於10月21日、11月23日及12月12日、13日向警方提告，將依法追究責任。

針對家長質疑未能持有相關影像，教育局解釋，該影像涉及多名幼兒隱私，無法分割複製，基於「政府資訊公開法」，允許家長閱覽相關影像，但依法不予提供複製，目的在於保護其他幼兒隱私。

教育局強調，充分理解家長維護子女權益的心情，但公開未經查證的影像與資訊已違反兒少隱私保護原則。為保護當事幼兒及其他園童，教育局以訴訟方式依法處理，同時籲請社會大眾理解本案真相，避免因不實資訊影響社會信任與和諧。

針對許多網友質疑為何不給看監視器，教育局重申「沒有不給看監視器，沒有不能閱覽監視器」，不予以複製是因為影片有其他幼童的畫面，也沒有不能閱覽，當時已參酌政府資訊公開法第13條第1項後段意旨，同意該家長閱覽。

因本案是為調查該違法事件所保存的部分相關影像檔案，含有多名幼童個人隱私，難於執行分割複製作業，為確保其他幼童隱私，故依法不予提供複製。且全案目前已進入司法調查，全數監視錄影畫面均由警方扣留提供司法偵辦。