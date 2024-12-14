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媒體民調最近1年市民快樂度 台南市7成滿意、六都第一

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
TVBS民調中心最新調查，對於過去一年台南市民有70%表示感到快樂，創下歷年新高，也在六都中奪下第一名，黃偉哲說未來將繼續努力讓台南成為幸福快樂的城市。圖／取自黃偉哲臉書
TVBS民調中心最新調查，對於過去一年台南市民有70%表示感到快樂，創下歷年新高，也在六都中奪下第一名，黃偉哲說未來將繼續努力讓台南成為幸福快樂的城市。圖／取自黃偉哲臉書

根據TVBS民調中心最新調查，台南市民的光榮感與快樂指數再創新高。調查顯示，72%的市民以居住在台南為榮，此外有高達7成市民表示過得快樂，這兩項數據均在六都中名列前茅。

TVBS民意調查中心近日對六都市民進行調查，有72%台南市民對於居住於此感到光榮（其中25%表示非常光榮，47%認為還算光榮），比去年調查數據上升3個百分點，在六都中排名第三。同時，對於過去一年生活的快樂程度，70%的市民表示感到快樂（18%非常快樂，52%還算快樂），較去年增長5個百分點，創下歷年新高，也在六都中奪下第一名。

市長黃偉哲表示，台南作為台灣第一座城市，市民對於城市文化DNA與光榮感的認同令人感動。在台南建城400年的重要年份，市民的快樂與光榮感指數提升，代表市府推動台南400系列活動及城市品牌識別的努力獲得肯定。他也感謝市民對市府團隊的支持，未來將繼續努力讓台南成為幸福快樂的城市。

過去一年，台南市在各領域取得顯著進展，包括完善科技產業發展，協助半導體技術擴散，形成台南科學園區、科技產業專區、沙崙智慧綠能科學城的「科技金三角」，推動傳統產業升級。同時，市府持續提升智慧交通系統、建設13座立體停車場、強化水環境與基礎設施保障，並打造全齡友善的福祉政策，從育兒支持到樂齡照護，為市民累積幸福生活。

黃偉哲連任即將滿2年，他強調，市府團隊秉持「沒有最好，只有更好」的理念，持續推動城市進步，讓市民感到幸福，打造光榮的台南市。

台南 指數 民調 黃偉哲

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