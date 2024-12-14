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虱目魚價跌至1斤38元漁民欲哭無淚 嘉義縣府多元行銷穩定價格

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣虱目魚年產量占全國第3，盛產期結束，產地批發價跌到1斤38元　漁民賣1條虧1條欲哭無淚，縣府採取多元行銷穩定價格。圖／嘉縣府提供
嘉義縣虱目魚年產量占全國第3，盛產期結束，產地批發價跌到1斤38元　漁民賣1條虧1條欲哭無淚，縣府採取多元行銷穩定價格。圖／嘉縣府提供

嘉義虱目魚年產量占全國第3，盛產期結束，產地批發價跌到1斤38元，漁民賣1條虧1條欲哭無淚，市場價格跌買氣不振；嘉義縣養殖生產區發展協會說，價跌是外銷量減少回銷國內，加工廠進場購貯；縣府採取多元行銷穩定價格。

虱目魚產區集中布袋、東石及義竹等3鄉鎮養殖區，養殖漁民說，最近整尾虱目魚價格低迷，產地批發價每台斤38元，成本45元才夠，每天天亮，他們在漁塭捕撈虱目魚，加工廠業者開車，將虱目魚載走。

養殖漁民奈說，現在1斤38到40元，最少要45元才夠成本，漁民賠錢在賣，電價、飼料都漲，下月就過年了，價格還不見起色，賣給加工魚肚廠批發價不到40元。嘉市共和路市場魚販說，虱目魚價下跌每斤不到百元，買氣不振，可能此時碰上烏魚季，魚貨多樣數量多。

縣府漁業科說，虱目魚是嘉縣主要養殖魚種之一，年產量約6000公噸，占全國12%左右（全國第三），盛產期為每年8月至11月，目前產季末，產區約剩2成數量，少部分準備越冬養殖春節或春節後收成。虱目魚約2成外銷，大部分供應國內市場消費，南台灣民眾特別喜愛吃，是伴隨國人成長的家魚，也是最有台灣味的國產魚。

為多元行銷虱目魚，產季前與全家超商合作，在全家線上行動購平台設置嘉義優鮮水產專館，持續推出多項虱目魚優惠產品。也在微風百貨、楓康超市、聖德科斯、台灣好農、水產教父等通路供應虱目魚產品，不定期推出好康優惠，促進虱目魚的銷售量。

同時為擴大虱目魚去化量，近期與餐盒公會及南部科學園區等單位合作，讓嘉義虱目魚進入校園及科學園區團膳供應體系，讓更多國人享用在地新鮮美味的虱目魚。

虱目魚加工魚肚廠員工處理虱目魚肚。 記者魯永明／翻攝
虱目魚加工魚肚廠員工處理虱目魚肚。 記者魯永明／翻攝

嘉義 漁民 虱目魚

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