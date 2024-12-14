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嘉義縣市3處花田繽紛豔麗 嘉市花海生活節下午率先登場

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
歲末暖冬，新港鄉縣道157線農田，栽種綠肥作物向日葵等，綻放成豔麗色彩花田美景。圖／林良懋提供
歲末暖冬，新港鄉縣道157線農田，栽種綠肥作物向日葵等，綻放成豔麗色彩花田美景。圖／林良懋提供

歲末暖冬，接連颱風未造成嘉義災情，雨多，嘉市玉山路底、民雄鄉文隆橋下、新港鄉縣道157線等3處農田，栽種綠肥作物向日葵、波斯菊等，綻放成豔麗色彩花田美景，帶來賞花人潮商機，嘉市府花海生活節及市場下午2點率先登場吸客。

去年花海生活節，狂吸15萬人潮參觀，今年市府補助農民綠肥及肥料，花田由18公頃增加到近27公頃，花田播種留空隙，讓遊客可以進去，目前舉目所見花田盛開，每天晨昏吸引民眾賞花拍照，白色大波斯菊盛放如大雪鋪地，接力盛開萬壽菊、百日草，將大地染成整片橘黃色，讓人感受暖陽溫暖。

花海生活節下午2點到晚間8點半，內容有花海裝置藝術、花海盛宴、手作課程、星空電影院，藝人演出及生活美學，玉山路規畫特色市集，讓民眾逛市集、賞花、看藝人表演。

民雄鄉公所與農民合作，在文隆村統一超商嘉大門市旁種3公頃波斯菊，黃、紅、白色波斯菊陽光下隨風搖曳，景色迷人，吸引遊客賞花、拍照，鄉公所今年以「民雄花花世界你和我」為主題，利用農民休耕期間，在文隆村設景觀花海專區，明天上午9點半開幕，舉辦千人拔蘿蔔活動，讓民眾享受農村花海樂趣。

新港鄉縣道157線周邊農田，栽種大片向日葵等綠肥作物，目前盛開有嘉義版「普羅旺斯」稱譽，花卉豔麗吸引許多民眾賞花、攝影，沿新港鄉安和村157縣道，可見盛開向日葵迎風搖曳，還有洋桔梗、波斯菊、萬壽菊、百日草、一串紅、圓仔花等高經濟價值花卉在此栽培，這些美麗花朵並非只是觀賞，而是日本株式會社與農友契作的採籽花卉作物，勿闖入踩踏。

歲末暖冬，民雄鄉文隆橋下栽種綠肥作物波斯菊，綻放成豔麗色彩花田美景。圖／曾國根提供
歲末暖冬，民雄鄉文隆橋下栽種綠肥作物波斯菊，綻放成豔麗色彩花田美景。圖／曾國根提供
歲末暖冬，民雄鄉文隆橋下栽種綠肥作物波斯菊，綻放成豔麗色彩花田美景。圖／曾國根提供
歲末暖冬，民雄鄉文隆橋下栽種綠肥作物波斯菊，綻放成豔麗色彩花田美景。圖／曾國根提供
歲末暖冬，嘉市玉山路底農田，栽種綠肥作物向日葵、波斯菊等，綻放成豔麗色彩花田美景。記者魯永明／攝影
歲末暖冬，嘉市玉山路底農田，栽種綠肥作物向日葵、波斯菊等，綻放成豔麗色彩花田美景。記者魯永明／攝影
歲末暖冬，嘉市玉山路底農田，栽種綠肥作物向日葵、波斯菊等，綻放成豔麗色彩花田美景。記者魯永明／攝影
歲末暖冬，嘉市玉山路底農田，栽種綠肥作物向日葵、波斯菊等，綻放成豔麗色彩花田美景。記者魯永明／攝影

花田 賞花 農民

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