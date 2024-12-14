嘉義縣市3處花田繽紛豔麗 嘉市花海生活節下午率先登場

歲末暖冬，接連颱風未造成嘉義災情，雨多，嘉市玉山路底、民雄鄉文隆橋下、新港鄉縣道157線等3處農田，栽種綠肥作物向日葵、波斯菊等，綻放成豔麗色彩花田美景，帶來賞花人潮商機，嘉市府花海生活節及市場下午2點率先登場吸客。

去年花海生活節，狂吸15萬人潮參觀，今年市府補助農民綠肥及肥料，花田由18公頃增加到近27公頃，花田播種留空隙，讓遊客可以進去，目前舉目所見花田盛開，每天晨昏吸引民眾賞花拍照，白色大波斯菊盛放如大雪鋪地，接力盛開萬壽菊、百日草，將大地染成整片橘黃色，讓人感受暖陽溫暖。

花海生活節下午2點到晚間8點半，內容有花海裝置藝術、花海盛宴、手作課程、星空電影院，藝人演出及生活美學，玉山路規畫特色市集，讓民眾逛市集、賞花、看藝人表演。

民雄鄉公所與農民合作，在文隆村統一超商嘉大門市旁種3公頃波斯菊，黃、紅、白色波斯菊陽光下隨風搖曳，景色迷人，吸引遊客賞花、拍照，鄉公所今年以「民雄花花世界你和我」為主題，利用農民休耕期間，在文隆村設景觀花海專區，明天上午9點半開幕，舉辦千人拔蘿蔔活動，讓民眾享受農村花海樂趣。