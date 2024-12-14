西螺延平老街文化館 升級生態博物館

雲林縣西螺延平老街文化館22年深入活化歷史街區，是西螺文化藝術及文化資產保存工作重要據點，日前獲文化部審核通過升級西螺生態博物館，成為雲林首座、全台第7座私立博物館，縣府將借重其經驗，輔導各館舍深入社區推廣人文藝術。

縣長張麗善、文化觀光處長陳璧君、民政處長蕭德恕等人，昨天聯袂祝賀「西螺生態博物館」完成登記，為雲林文化事業發展之路立下新里程碑。

螺陽文教基金會2003年將雲林歷史建築捷發乾記茶莊，活化為「西螺延平老街文化館」，提供展覽空間、人才培育場域，並以館舍為中心，持續活化歷史街區，成為西螺社造中心、文化據點，館舍耗費近2年改善軟硬體設施、消防設備，檢討服務機，終於在上月底通過審核成為生態博物館，成為全台第7座私立博物館。

館長何美慧說，很多人問為什麼要將文化館申請改為博物館，她在西螺做文化藝術及文化資產保存工作近30年，現在博物館將成為新里程碑，她會持續幫助西螺豎立典範，讓雲林文化藝術、文資保存、社造得到更多啟發及推廣。

生態博物館結合博物館經營及社區治理，強調結合在地居民能量，串聯整合資源，創造文化價值，目前國內較為知名案例為大溪木藝生態博物館，陳璧君表示，雲林2鄉鎮有20多處文化館舍，長久沒有專業博物館展示，延平老街文化館克服困難，達成私立博物館設置5項指標，相當不易。