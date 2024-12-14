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南市鯤鯓安居社宅 賴總統動土

聯合報／ 記者吳淑玲／台南報導
賴清德總統（左三）出席中央興辦第100案，位在台南市南區「鯤鯓安居」社會住宅動土典禮，右二為台南市長黃偉哲。記者吳淑玲／攝影
賴清德總統（左三）出席中央興辦第100案，位在台南市南區「鯤鯓安居」社會住宅動土典禮，右二為台南市長黃偉哲。記者吳淑玲／攝影

中央興辦社會住宅第100案位在台南市南區的「鯤鯓安居」，昨天下午由賴清德總統等人持鏟動工，可提供665戶社會住宅居住單元，預計2028年竣工。台南社宅拚進度，預計明年有首批社宅出租。

賴清德說，會接續前總統蔡英文政策接力完成百萬租屋計畫，政府絕對有信心、有能力加速推動社會住宅，落實居住正義；市長黃偉哲感謝中央協助，他說，南科和沙崙發展快速，台南非常需要社宅，首批會在明年招租。

賴清德以地主身分介紹鯤鯓地名，指的是台南沿海沙洲，好似一尾大魚，社宅不只照顧南區民眾，也延續歷史，讓台南子弟及各地人才建設台南，均衡台灣發展。

賴清德說，他上任繼續推動只租不賣、租金合理社宅政策，政府積極推動百萬家庭租屋計畫，目標是2位總統4任期規畫16年擴大興辦社宅，滿足租屋需求，2032年達到直接興辦、包租代管各25萬戶，總共50萬戶，加上租金補貼50萬戶，合計100萬戶。

政府興辦社宅，39.5%住戶18歲至40歲，讓年輕人打拚事業，不必擔心住的問題，45.8%住戶屬弱勢。隨著社宅愈來愈多，讓更多需要幫助的人得到更大支持。

「鯤鯓安居」總經費38億5580萬元，中央全額投資興建，規畫興建3棟地上13至14層、地下3層建築物，共665戶社宅單元，興建期程3年半，預計2028年竣工，規畫托嬰中心、輔具服務據點，提升在地照顧服務。

住都中心指出，預計至年底在台南推動社宅可達9944戶，11處動土，含「鯤鯓安居」及戶數最多安南區「和順安居」。

台南 社宅 賴清德

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