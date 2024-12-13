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友人諮詢贈陳傑憲夫婦簽名球 嘉義律師喜出望外

中央社／ 嘉義市13日電
12強冠軍賽中華隊隊長陳傑憲。聯合報系記者許正宏／攝影
12強冠軍賽中華隊隊長陳傑憲。聯合報系記者許正宏／攝影

嘉義市律師王振名今天指出，收到2顆簽名球抵諮詢費，因為愛台灣就收下，簽名出自世界12強棒球賽「台灣隊長」陳傑憲與其妻子「綺綺」，讓他喜出望外，如獲至寶。

王振名告訴中央社記者，下午一名熟識的蕭姓友人因法律問題至事務所諮詢，他為友人解惑後，因彼此很熟，原本就打算不收任何費用，但友人執意要以禮相贈，就從後車廂拿出2顆簽名球，作為答謝禮。

他指出，看到簽名球是由陳傑憲與其妻子「綺綺」的簽名，當場愛不釋手，並分享在臉書（Facebook）上「客人拿了兩顆球抵諮詢費，因為愛台灣就收了」，這還是第一次收到這種特殊的諮詢費。

王振名表示，蕭姓友人是陳傑憲夫婦的長輩，很開心可以收到陳傑憲夫婦2人的簽名球，準備好好收藏在事務所。

嘉義 綺綺 車廂 陳傑憲

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