友人諮詢贈陳傑憲夫婦簽名球 嘉義律師喜出望外
嘉義市律師王振名今天指出，收到2顆簽名球抵諮詢費，因為愛台灣就收下，簽名出自世界12強棒球賽「台灣隊長」陳傑憲與其妻子「綺綺」，讓他喜出望外，如獲至寶。
王振名告訴中央社記者，下午一名熟識的蕭姓友人因法律問題至事務所諮詢，他為友人解惑後，因彼此很熟，原本就打算不收任何費用，但友人執意要以禮相贈，就從後車廂拿出2顆簽名球，作為答謝禮。
他指出，看到簽名球是由陳傑憲與其妻子「綺綺」的簽名，當場愛不釋手，並分享在臉書（Facebook）上「客人拿了兩顆球抵諮詢費，因為愛台灣就收了」，這還是第一次收到這種特殊的諮詢費。
王振名表示，蕭姓友人是陳傑憲夫婦的長輩，很開心可以收到陳傑憲夫婦2人的簽名球，準備好好收藏在事務所。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言