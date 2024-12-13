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改裝車廠老闆組愛心團到偏鄉 台南同鄉「台灣隊長」陳傑憲相挺

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
改裝車廠老闆陳君華連年送愛心物資到偏鄉，台南同鄉「台灣隊長」陳傑憲相挺。圖／陳君華提供
改裝車廠老闆陳君華連年送愛心物資到偏鄉，台南同鄉「台灣隊長」陳傑憲相挺。圖／陳君華提供

台南改裝車廠負責人李君華近年號召改車同好組成「愛心團」，運送物資到嘉義、台南、高雄偏鄉與育幼院童，他感謝從改車客戶變朋友的「台灣隊長」陳傑憲相挺。李君華表示，車廠一開就陸續遭疫情、火災重創，還好有貴人相助，應該盡力回饋社會。

人稱華哥的李君華原是改車好手，因為20年經驗工夫了得，2019年決定拿出積蓄在台南仁德開改裝車廠。沒想到才剛開張就碰上新冠疫情，好不容易疫情趨緩，車廠生意才有起色，前年又突然發生火災，大火燒光車廠所有零件儀器，人生跌落谷底。

李君華說，在需要的時候眾多好友幫助，一邊重新振作打造燒毀車庫，一邊盡可能維持業務，年底陳傑憲現身談客製改車，剛開始沒認出是職棒選手，因都是台南人又愛車，聊得非常開心，也沒有嫌棄還沒修復的車廠，託他改裝愛車避震器。最近因陳傑憲爆紅加持、詢問改裝車較往年暴增三倍以上。

車廠生意漸上軌道，李君華忙碌之餘不忘公益，組成的「JT愛心團」已連續3年好召改裝車友近30人走訪台南、嘉義、高雄偏鄉小學與育幼院，今年更計畫與社團法人世界和平會合作，投入「偏鄉圓夢」服務，感謝陳傑憲義氣相挺。

他說，將與世界和平會合作投入「偏鄉圓夢」服務，呼籲車友和喜歡運動的消費者關注需要運動資源的孩子們，幫助他們有更好的訓練環境，請得起好教練幫助實現夢想。世界和平會的弱勢兒童培育成長計畫，捐助項目包含新竹、苗栗、台東、台中、桃園、基隆等十多所小學需要棒球、壘球、籃球、足球、射箭等項目，更多公益訊息與捐款可洽世界和平會官網 https://www.worldpeace.org.tw/

改裝車廠老闆陳君華連年送愛心物資到偏鄉，台南同鄉「台灣隊長」陳傑憲相挺。圖／陳君華提供
改裝車廠老闆陳君華連年送愛心物資到偏鄉，台南同鄉「台灣隊長」陳傑憲相挺。圖／陳君華提供
改裝車廠老闆陳君華（右三）組愛心團開改裝車運送愛心物資到偏鄉，台南同鄉「台灣隊長」陳傑憲相挺。記者周宗禎／攝影
改裝車廠老闆陳君華（右三）組愛心團開改裝車運送愛心物資到偏鄉，台南同鄉「台灣隊長」陳傑憲相挺。記者周宗禎／攝影
改裝車廠老闆（中）組愛心團開改裝車運送愛心物資到偏鄉。圖／陳君華提供
改裝車廠老闆（中）組愛心團開改裝車運送愛心物資到偏鄉。圖／陳君華提供
改裝車廠老闆陳君華組愛心團開改裝車運送愛心物資到偏鄉。記者周宗禎／攝影
改裝車廠老闆陳君華組愛心團開改裝車運送愛心物資到偏鄉。記者周宗禎／攝影
改裝車廠老闆陳君華連年送愛心物資到偏鄉，台南同鄉「台灣隊長」陳傑憲相挺。記者周宗禎／攝影
改裝車廠老闆陳君華連年送愛心物資到偏鄉，台南同鄉「台灣隊長」陳傑憲相挺。記者周宗禎／攝影

偏鄉 台南 疫情

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