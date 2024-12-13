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台南首波耶誕晚會最大彩蛋 韓國新人氣男團EVNNE來了

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
韓國新人氣天團EVNNE將參加12月21日「台南好Young 搖滾耶誕演唱會」。圖／台南市政府提供
韓國新人氣天團EVNNE將參加12月21日「台南好Young 搖滾耶誕演唱會」。圖／台南市政府提供

台南市長黃偉哲丟彩蛋了！今天宣布韓國新人氣天團EVNNE將參加12月21日在台南市舉辦的「台南好Young 搖滾耶誕演唱會」，7位成員興奮強調，一定會將最棒的演出獻給大家。

黃偉哲說， 請民眾不要再問「今年台南跨年，除了韓星李俊昊，還有沒有令人嚮往的韓國男團」，「因為最好的，更好的，市長，都幫你邀請來了」。

黃偉哲表示，許多民眾敲碗「今年台南耶誕跨年沒有韓團」？從2019年超夯韓國男團ASTRO，引發車太太旋風及大勢女團(G)I-DLE；2020年韓團少女時代孝淵；2022年韓流女神宣美及韓國新世代偶像男團EPEX；2023年金世正、輝人、VERIVERY「台南好Young」耶誕跨年已經打出自己品牌。

這次韓國新人氣天團EVNNE將耶誕前的演唱會表演獨家獻給台南。EVNNE透過影片表示，台南是很有文化底蘊的美麗城市，美食、景點聞名，期待粉絲們能推薦好吃、好玩的景點，希望12月21日當晚大家能到台南，跟他們一起過聖誕節，享受最棒的聖誕舞台。

EVNNE由KEITA、朴瀚彬、李政縣、劉昇彥、池允瑞、文淨泫、朴祉厚7位成員組成，由KEITA擔任隊長。「EVNNE」由英語與法語「Evening's Newest Etoiles」結合而成，意為「夜空中新升起的星星」，代表在最高點發光發熱，吸引所有人的目光的決心。

出道沒多久就在韓國、日本舉辦粉絲見面會，也在亞洲幾個城市開過巡迴演出，更在美國8個主要城市開巡演，被美國音樂媒體Billboard評為2024年8月的「K-Pop Rookie of the Month」，再創EVNNE海外市場新篇章。

黃偉哲強調，希望藉由韓國等國際知名明星的知名度，提高台南城市的國際能見度，同時也讓粉絲與偶像同樂。

12月21日台南市搖滾耶誕演唱會預計下午6點至晚上10點在永華市政中心西側廣場，卡司有EVNNE 、W0lf(S) 五堅情(賴晏駒、陳零九、邱鋒澤、婁峻碩、黃偉晉)、麋先生MIXER、美秀集團、大支、艾薇、陳華、張庭瑚、Bettii杯緹。主持人：吳建恆、籃籃。

韓國新人氣天團EVNNE將參加12月21日「台南好Young 搖滾耶誕演唱會」。圖／台南市政府提供
韓國新人氣天團EVNNE將參加12月21日「台南好Young 搖滾耶誕演唱會」。圖／台南市政府提供

黃偉哲

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