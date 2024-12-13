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雲科大棒球場啟用大專聯賽進行中 教育部：將增經費改善棒球環境

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
受世界棒球12強賽冠軍鼓舞，全台掀起棒球熱，雲林科技大學獲教育部補助，共投入3100萬整建棒球場，今天啟用。記者陳雅玲／攝影
受世界棒球12強賽冠軍鼓舞，全台掀起棒球熱，雲林科技大學獲教育部補助，共投入3100萬整建棒球場，今天啟用。記者陳雅玲／攝影

受世界棒球12強賽冠軍鼓舞，全台掀起棒球熱，雲林科技大學獲教育部補助，共投入3100萬整建棒球場，今天啟用，中華隊投手江國豪也到場指導開球，目前球場正在進行大專棒球聯賽，教育部次長林騰蛟表示，台灣面臨基層四級選手培育的課題，教育部將增加相關經費，整建棒球運動環境。

雲科大棒球場經學校及教育部投入3100萬元整建後，已經成為標準球場，今年也成為大專棒球聯賽場地，目前正在進行相關賽事，今天球場正式啟用，江國豪也到場擔任嘉賓，並指導開球。

校長楊能舒表示，經提升場地設施品質，不僅為全校師生提供一流運動環境，該球場也成為舉辦各級學生聯賽的重要場地，希望藉此進一步推動校園及地方的體育發展。

林騰蛟表示，台灣正面臨基層四級選手培育的課題，也是體育署努力推動的方向，從國小、國中、高中，一直到大專，甚至包含職棒發展，都需要長期的規畫與投入，他希望雲科大棒球場能夠帶動大學與大專棒球運動的發展，同時結合在地球場，共同推進區域棒球運動的普及。

教育部目前也在其他大學與中小學，特別是發展棒球運動的重點學校，增加相關經費，整建棒球運動環境，學校只要提出需求申請，教育部都會盡力支持，希望透過全民普及棒球運動，讓台灣的棒球人才能夠不斷被培育，並持續在國際上為國爭光。

受世界棒球12強賽冠軍鼓舞，全台掀起棒球熱，雲林科技大學獲教育部補助，共投入3100萬整建棒球場，今天啟用。記者陳雅玲／攝影
受世界棒球12強賽冠軍鼓舞，全台掀起棒球熱，雲林科技大學獲教育部補助，共投入3100萬整建棒球場，今天啟用。記者陳雅玲／攝影
受世界棒球12強賽冠軍鼓舞，全台掀起棒球熱，雲林科技大學獲教育部補助，共投入3100萬整建棒球場，今天啟用。記者陳雅玲／攝影
受世界棒球12強賽冠軍鼓舞，全台掀起棒球熱，雲林科技大學獲教育部補助，共投入3100萬整建棒球場，今天啟用。記者陳雅玲／攝影
受世界棒球12強賽冠軍鼓舞，全台掀起棒球熱，雲林科技大學獲教育部補助，共投入3100萬整建棒球場，今天啟用。記者陳雅玲／攝影
受世界棒球12強賽冠軍鼓舞，全台掀起棒球熱，雲林科技大學獲教育部補助，共投入3100萬整建棒球場，今天啟用。記者陳雅玲／攝影

教育部 棒球場 運動

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